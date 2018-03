Pasiunea pentru pescuit nu are limite. Are… frontiere!

miercuri, martie 7, 2018, 3:00

Pe 5 martie, in jurul orelor 12.00, politistii de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Husi au observat la malul romanesc al raului Prut, pe directia localitãtii de frontierã Albita, trei bãrbati care pescuiau la copcã. S-a procedat la legitimarea celor trei, ocazie cu care s-a stabilit cã sunt cetãteni din R. Moldova, cu varste cuprinse intre 18 si 38 de ani. Din cercetãrile suplimentare efectuate si din declaratiile bãrbatilor s-a stabilit faptul cã acestia au trecut raul Prut pe podul de gheatã format ca urmare a temperaturilor scãzute, pe directia localitãtii Albita, cu scopul de a pescui. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauzã sub aspectul sãvarsirii infractiunii de trecere frauduloasã a frontierei de stat. În baza Acordului de Readmisie incheiat cu R. Moldova, cei trei bãrbati au fost predati autoritãtilor de frontierã ale statului vecin pentru continuarea cercetãrilor.