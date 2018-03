Parcã se simte ceva în portofele!

vineri, martie 2, 2018, 3:00

În ultimii doi ani, cîstigul mediu net al vasluienilor a crescut cu 487 lei/persoanã. În anul 2016, cresterea netã a fost de 256 lei, în timp ce, anul trecut, lefurile s-au majorat cu 231 lei, salariul net fiind în decembrie 2017 în valoare de 2.002 lei. Si pentru urmãtorii ani, prognozele oficiale sunt optimiste, iar Vasluiul nu se mai claseazã pe ultimele locuri în ceea ce priveste salariile. În anul 2021, salariul net estimat în judetul Vaslui este de 2.613 lei.

Anul trecut, salariul mediu net din judetul Vaslui a crescut consistent. Dacã in ianuarie 2017 castigul mediu net era de 1.771 lei/persoanã, in luna decembrie a aceluiasi an, salariul mediu a crescut la 2.002 lei/persoanã. Dincolo de angajatii din sectorul bugetar care au beneficiat de cresterile prevãzute in legea unicã de salarizare, in toate sectoarele de activitate s-au inregistrat majorãri de lefuri. Astfel, in agriculturã, silviculturã si pescuit, salariile au crescut de la 1.306 lei, in ianuarie 2017, la 1.591 lei, in luna decembrie. De asemenea, in industrie si constructii salariile s-au majorat de la 1.453 lei, in ianaurie 2017, la 1.745 lei, in ultima lunã a anului trecut. Nu in ultimul rand, angajatii din servicii au salarii mai mari, de la 2.007 lei, in ianuarie 2017, la 2.189 lei, in decembrie. În total, castigul salarial mediu net a crescut pe parcursului anului precedent cu o sumã totalã de 231 lei/persoanã. Demn de remarcat este faptul cã 2016 a fost un an si mai bun pentru vasluieni in ceea ce priveste majorarea salariilor. În total, castigul salarial mediu net s-a majorat cu 256 lei. Mai exact, de la 1.472 lei, in ianuarie 2016, la suma de 1.728 lei, in decembrie 2016. La sfarsitul lunii decembrie 2017, in judetul Vaslui s-a inregistrat un numãr de 54.702 salariati. Conform datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, in decembrie 2017, castigul salarial mediu brut a fost de 2.790 lei. Peste medie s-a castigat in servicii (3.071 lei), iar sub medie s-au situat castigurile din industrie plus constructii, cu 2.394 lei, si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã, cu 2.202 lei.

Bucurestenii câstiga cel mai bine

Potrivit Institutului National de Statisticã, angajatii din Bucuresti au incasat, in medie, cate 3.116 de lei net pe lunã in 2017, in crestere cu 7% fatã de anul 2016. Pe urmãtoarele locuri in topul zonelor cu cele mai mari salarii din 2017 se aflã Cluj (unde salariul mediu net a ajuns la 2.670 de lei in 2017, in crestere cu 14% fatã de anul 2016), Timis (2.501 lei net, plus 7% fatã de 2016), Sibiu (2.468 de lei net, plus 21% fatã de anul 2016) si Brasov (2.383 de lei net, plus 18% fatã de 2016). Conform unei analize realizate de ìZiarul Financiarî, salariile angajatilor din Bucuresti sunt cela mai mari de la nivel national. La popul opus, cu cele mai mici salarii sunt angajatii din judetul Teleorman, unde s-a castigat, in medie, cate 1.780 de lei net in 2017. Salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut de 2.400 de lei net pe lunã, insã in peste jumãtate dintre judetele Romaniei salariile angajatilor sunt sub 2.000 de lei net.

Prognoze optimiste

De la un castig salarial mediu net de 2.165 lei in anul 2018, in anul 2021 salariul net estimat este de 2.613 lei. Conform proiectiei principalilor indicatori economico-sociali in profil teritorial panã in anul 2021, realizatã de Comisia Nationalã de Prognozã (CNP), peste trei ani, Vasluiul va fi cu salariile deasupra unor judete precum Neamt, Suceava si Botosani. Situatia salariul mediu net din Regiunea Nord-Est a Romaniei in anul 2021 este urmãtoarea: Bacãu – 2.780 lei, Botosani – 2.534, Iasi – 3.107, Suceava – 2.608 lei, Neamt – 2.536 lei. Potrivit acelorasi date, de la un salariu mediu brut de 3.406 lei in anul 2018, prognozele indicã un salariu mediu brut de 4.100 lei in anul 2021. Chiar si cu aceste salarii, Moldova va fi una din regiunile Romaniei in care se vor incasa cele mai mici salarii. Astfel, de la un castig salarial mediu net lunar care reprezintã 86% din nivelul national, in anul 2021, Regiunea Nord- Est va avea doar 84,7% din nivelul salariul meniu net de la nivel national. Indii de disparitate au fost calculati conform metodologiei Institutului National de Statisticã, prin raportarea nivelului regional la nivelul national.