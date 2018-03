Olteanu, PNL: «În 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, Bucuresti – Albita – Chisinãu trebuie sã fie Autostrada Unirii celor douã capitale românesti!»

joi, martie 1, 2018, 3:00

Deputatul PNL de Vaslui Daniel Olteanu atrage atentia asupra responsabilitãtii pe care o are actualul Guvern, în Anul Centenarului, cu privire la constructia Autostrãzii Bucuresti – Albita – Chisinãu, un obiectiv cu semnificatie istoricã pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului, care nu este prevãzut în Master Planul General de Transport al României. Olteanu sustine cã, în baza obiectivelor asumate de cãtre PSD prin Programul de Guvernare, obiective care se referã la consolidarea durabilã a relatiei cu Republica Moldova prin investitii si alocãri de fonduri în special în domeniul transporturilor si infrastructurii, Guvernul nu are nicio scuzã pentru a amâna demararea proiectului pentru Autostrada care uneste celor douã capitale românesti, Bucuresti si Chisinãu.

În cadrul unei declaratii in plenul Camerei Deputatilor, Daniel Olteanu a subliniat cã discutiile despre Autostrada Unirii nu trebuie sã se reducã numai la costuri, in conditiile in care insemnãtatea acestui obiectiv este una majorã pentru toti romanii, autostrada asigurand, totodatã, conectarea Republicii Moldova la spatiul european. Referindu-se la promisiunile fãcute de actualul ministru al Transporturilor la preluarea mandatului, deputatul liberal ii cere lui Lucian Sova sã repare nedreptãtile cauzate Moldovei de alocãrile discretionare de fonduri de la buget in domeniul infrastructurii, aceasta fiind, dincolo de o prioritate personalã, o responsabilitate administrativã a ministrului Transporturilor. ‘Dacã IasiTg. Mures este Autostra da Unirii a douã provincii romanesti si reprezintã racordarea Moldovei la Uniunea Europeanã, BucurestiAlbitaChisinãu trebuie sã fie, in anul Centenarului, Autostrada Unirii celor douã capitale romanesti. Celor care imi rãspund invocand Master Planul General de Transport, care nu ar prevedea aceastã autostradã, le transmit cã Master Planul, si cu complicitatea unor ministri si functionari ai Ministerului Transporturilor, a devenit o maculaturã, un document gol de continut. În acest Master Plan pe care mi-l aruncati in fatã, Variantele ocolitoare Vaslui si Barlad trebuiau sã fie finalizate in 2017, asa cã, despre ce vorbim? Despre un document pe care nu-l respectã chiar cei care ar trebui sã- l aibã drept Biblie?’, a declarat Daniel Olteanu, care a mentionat cã argumentele in sprijinul constructiei Autostrãzii Unirii sunt cuprinse chiar in Programul de Guvernare al PSD. ‘Sunt importante, cu sigurantã, si costurile, dar nu as vrea sã coboram Autostrada celor douã capitale romanesti, BucurestiChisinãu, doar la o discutie legatã de costuri. Solutiile si importanta ei sunt chiar in Programul de Guvernare al PSD, pe care mi-am permis sã-l citesc cu pixul in manã, si din care vã ofer cateva repere: ‘continuarea sprijinului pentru Republica Moldova va rãmane un obiectiv esential al statului roman si va trebui dublat de sporirea prezentei in vecinãtate, inclusiv prin investitii’; ‘analiza fiecãrui program operational si realocarea de fonduri cãtre sectoarele cu potential maxim de absorbtie atat in interiorul, cat si intre programele operationale’; ‘continuarea procesului de consolidare durabilã a relatiei cu Republica Moldova, pe baza Parteneriatului strategic bilateral pentru integrare europeanã’; ‘sprijinirea in continuare a proiectelor in domeniul energetic, al transporturilor si infrastructurii, de conectare fizicã prin Romania la spatiul european’.î, a sustinut Daniel Olteanu. La finalul interventiei sale in plenul Camerei Deputatilor, acesta si-a exprimat speranta cã noul minstru al Transporturilor va face dreptate Moldovei, ocolitã panã acum de mari investitii in domeniul infrastructurii. ‘Realitatea e cea din graficele pe care leam tot prezentat, cu 1% fonduri alocate Moldovei din bugetul pentru infrastructurã si cu subventionarea de cãtre intreaga tarã a cãlãtoriilor cu metroul, aproape 100 milioane euro pe an. Vreau sã-mi exprim speranta cã actualul ministru al Transporturilor, domnul Lucian Sova, nu va fi schimbat inainte de a pune in practicã obiectivul pe care l-a subliniat, in fata acestor argumente, la audierea comisiilor reunite ale Parlamentului: faptul cã, pentru domnia-sa, repararea nedreptãtilor cauzate Moldovei de alocãrile discretionare de fonduri de la buget in domeniul infrastructurii reprezintã nu doar o prioritate personalã, ci si o responsabilitate administrativãî, a conchis deputatul liberal.