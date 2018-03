Olteanu, PNL: «Contribuabilii plãtesc un pret prea mare pentru premierea angajatilor din institutiile de control ale statului»

joi, martie 15, 2018, 3:00

Deputatul liberal Daniel Olteanu avertizeazã asupra riscului producerii unui precedent care vizeazã toate institutiile de control ale statului, în conditiile în care angajatii ANAF pot primi, de la finele anului trecut, stimulente financiare dintr-un fond alimentat din patru categorii de surse. Olteanu sustine cã, în acest mod, contribuabilii pot deveni tinta unor actiuni abuzive de verificare, care îndepãrteazã ANAF de adevãratul rol pe care trebuie sã îl aibã, acela de a stimula si creste conformarea voluntarã, si nu de a ameninta si sufoca întreprinzãtorii cu sanctiuni si controale.

In cadrul unei declaratii in Plenul Camerei Deputatilor, Daniel Olteanu a subliniat cã, dacã mãsura s-ar fi aplicat in ultimii trei ani, atunci sumele folosite pentru premierea angajatilor ANAF, in cuantum de 15% din totalul colectat din amenzi si executãri silite, ar fi depãsit sumele investite in infrastructura din Moldova, in aceeasi perioadã, prin proiecte ale Ministerului Transporturilor. Deputatul liberal atrage atentia cã aceastã situatie dovedeste, incã o datã, politica programatã de abandonare a Moldovei, regiune care lipseste de pe harta marilor investitii in infrastructurã si care primeste alocãri neinsemnate, in ciuda tuturor incasãrilor suplimentare care se fac la bugetul statului. sSunt de acord cã este nevoie de mai multi bani la buget, dar atrag atentia cã nu se va obtine asta prin sufocarea intreprinzãtorilor cu controale si sanctiuni. In locul stimulãrii conformãrii voluntare, pe finalul anului trecut s-a decis premierea angajatilor ANAF cu 15% din sumele incasate ca urmare a unor actiuni de fortã. Mai precis, e vorba de o parte din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, proceseverbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, si hotãrari judecãtoresti pronuntate in materie penalã, care au la bazã sesizãri ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã, rãmase definitive in sistemul cãilor de atac. Sunt patru categorii de sume (…), ele se aflã in OUG nr. 116/2017 privind unele mãsuri bugetare si pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (publicatã in Monitorul Oficial din 29 decembrie 2017). Vreau sã vã spun cã, dacã ar fi existat in 2017, aceste premieri ar fi fost de aproximativ 40 milioane euro, iar pe ultimii trei ani s-ar fi ridicat la peste 166 milioane euro, si asta conform unui rãspuns oficial pe care l-am primit chiar de la ANAF. Foarte grav mi se pare faptul cã, pentru una din categoriile care ar urma sã facã obiectul premierilor, nici mãcar ANAF nu stie citi bani a adus aceasta bugetului de stat, si mã refer aici la „sumele confiscate prin hotãrari judecãtoresti pronuntate in materie penalã care au la baza sesizãri ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã, stinse prin incasare, valorificare sau executare silitã”. Deci, fond de premiere de 15% dintro sumã pe care nu o cunoastem!”, a declarat Daniel Olteanu. De asemenea, parlamentarul a atras atentia asupra faptului cã e de asteptat ca si angajatii altor structuri de control din cadrul unor institutii, de la ITM la Garda de Mediu, CJPC, CJAS etc., sã aibã solicitãri similare, de a se constitui la nivelul acestor entitãti un fond de premiere, pentru a se oferi stimulente financiare in urma actiunilor de control. sAm deja pe birou un memoriu al unor angajati dintr-o altã institutie de control, care cer, pe scurt, tratament similar. Vreau sã vã ganditi foarte serios ce sar intampla in momentul in care angajatii din Politie, ITM, Casa de Asigurãri, Garda de Mediu, Protectia Consumatorilor, DSV, DSP si asa mai departe vor solicita sã fie premiati, pe acelasi model, cu un procent din sumele recuperate. Pot fi de acord cu stimulente date tuturor acestor angajati din institutiile de control in momentul in care aduc incasãri suplimentare la buget, ca urmare a conformãrii voluntare, nu a amenzilor. Nu acesta este obiectivul unui stat, sã trimitã zeci de controale anual unui intreprinzãtor, ci sã-l sprijine pe acel intreprinzãtor in desfãsurarea activitãtii. ANAF nu existã in primul rand pentru a da amenzi, ci pentru a simplifica procesul de colectare a taxelor si impozitelor, pentru a creste conformarea voluntarã. Cunosc o situatie in care un contribuabil a castigat un proces cu ANAF pentru o sumã de cateva sute de lei, iar ANAF i-a transmis cã nu-i va restitui nimic, pentru cã a contestat doar modalitatea de executare. Evident, acest contribuabil a abandonat lupta, iar pentru greseala ANAF nu va rãspunde nimeni. Ce facem, ne jucãm de-a soarecele si pisica cu contribuabilii, speculand orice pentru a le mai da o amendã, pentru a le mai pune o poprire, pentru a ne face fondul de premiere de 15%?o, a spus deputatul liberal, care a acuzat cã sumele care ar fi folosite pentru premierea angajatilor ANAF ar depãsi investitiile statului, in aceastã perioadã, in infrastructura din Moldova. „Vã rog sã vã ganditi la aceastã comparatie, cred eu, elocventã: 40 milioane euro in 2017 si peste 166 milioane euro in ultimii trei ani, cat ar reprezenta premiearile in ANAF, inseamnã sume mai mari decat cele investite in infrastructura din Moldova in aceastã perioadã, prin proiecte ale Ministerului Transporturilor. Dacã ANAF primeste premieri de 15%, Moldova nu primeste nici 1% din ceea ce i se cuvine”, a sustinut Daniel Olteanu in Plenul Camerei Deputatilor.