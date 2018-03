O nouã categorie: pensionarii în euro!

miercuri, martie 21, 2018, 3:00

Sute de vasluieni care au muncit în strãinãtate au scãpat de traiul nesigur asigurat de pensiile plãtite de statul român. În ultimii ani, numãrul solicitãtilor de pensie comunitarã a crescut spectaculos, în prezent, pe rolul Casei Judetene de Pensii fiind în lucru 1.652 dosare. Se înregistreazã cresteri pe toate categoriile de pensii: de bãtrânete, de invaliditate sau de urmas. Dacã în Germania si Austria pensiile migrantilor vasluieni pot ajunge la 750 de euro, respectiv 1.456 de euro, în Spania, cîtiva vasluieni au pensii de peste de 2.400 de euro.

Vasluienii care au fost angajati in ultimii ani in state ale Uniunii Europeane incep sã culeagã roadele muncii lor. Potrivit datelor Casei Judetene de Pensii (CJP) Vaslui, panã la data 15 martie 2018 au fost inregistrate 1.652 cereri pentru acordarea drepturilor de pensie internationalã, respectiv recu noasterea carierei de asigurat in baza regulamentelor europene. Din numãrul total de dosare, 469 sunt cereri de confirmare a perioadelor de asigurare realizate conform legislatiei romane de asigurãri sociale in cazul lucrãtorilor migranti, iar 1.183, cereri pentru acordarea drepturilor de pensie. Numãrul de dosare comunitare existente la data de 31 decembrie 2017 era de 1.510, din care pensii de bãtranete743, pensii de invaliditate246, pensii de urmas74 si atestate cariere de asigurat447 de dosare. Conform acelorasi date statistice, la sfarsitul anului 2016, la CJP Vaslui erau inregistrate 1.200 dosare, din care pensii de bãtranete544, pensii de invaliditate194, pensii de urmas55 atestate cariere de asigurat407 dosare. Comparand anul 2017 cu 2016, se constatã o crestere a numãrului de solicitãri atat in cazul cererilor de confirmare a perioadelor de asigurare realizate conform legislatiei romane de asigurãri sociale in cazul lucrãtorilor migranti (cu 9,82%), cat si la cererile de obtinere a drepturilor de pensie (cu 34,04%). Astfel, in cazul cererilor de pensie de bãtranete se constatã o crestere de 36,58% in 2017 fatã de 2016, in cazul cererilor de pensie de invaliditate, o crestere de 26,8% in 2017 fatã de 2016, in cazul cererilor de pensie de urmas se constatã o crestere de 45,46% in 2017 fatã de 2016, iar in cazul cererilor de confirmare a perioadelor de asigurare, cresterea este de 15,23%. Spre comparatie, in anul 2014, in judetul Vaslui au fost inregistrate doar 666 dosare de pensii comunitare, pentru ca in 2015 numãrul solicitãrilor sã creascã la 928 cereri. ‘La acordarea drepturilor de pensie in Romania, luarea in considerare a perioadelor realizate conform legislatiei altor state, in sensul totalizãrii, se face in mãsura in care este necesar pentru completarea perioadelor de asigurare, cu conditia ca acestea sã nu se suprapunã. CJP Vaslui detine informatii despre pensiile pe care beneficiarii de pensii le primesc din alte state decat Romania doar din documentele transmise de institutiile corespondente din strãinãtate’, explicã Loredana Enache, purtãtor de cuvant al CJP Vaslui.

Pensii de peste 2.000 de euro

Tãrile din UE oferã romanilor care au fost asigurati in sistemele lor de asigurare pensii de bãtranete, de invaliditate sau de urmas mai mari decat cele oferite de sistemul romanesc de asigurãri sociale. Pensiile stabilite si plãtite in statele membre pentru lucrãtorii migranti vasluieni variazã de la 41 la 288 euroin Italia, sau de la 107 la 2.441 euroin Spania. De asemenea, o pensie oferitã de statul german poate ajunge la 750 euro, in timp ce pensia dobanditã in baza legislatiei din Austria ajunge la 1.456 euro. Cetãteni romani cãrora stagiul de cotizare realizat in sistemul public romanesc nu le permite obtinerea unei pensii nationale dar care, prin cumulul perioadelor lucrate in Romania cu cele lucrate in strãinãtate, beneficiazã de pensie comunitarã.