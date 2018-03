Nu mai sunt copii, nu se vor mai construi scoli!

miercuri, martie 21, 2018, 3:00

În localitãtile vasluiene în care sporul demografic este negativ, nu se vor mai implementa proiectele pentru construireaa de noi scoli. De asemenea, în zonele în care construirea scolilor este avansatã, respectivelor clãdiri li se va da o altã destinatie (grãdinite, cãmine culturale etc.). Decizia de selectie a proiectelor pe PNDL 1 va fi luatã în baza unei analize demografice care va fi realizatã de Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui.

Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui va realiza o analizã demograficã pentru a se sti cu exactitate in ce localitãti mai este nevoie de scoli noi. În functie de rezultatul analizei, se vor lua o serie de decizii in ceea ce priveste implementarea proiectelor finantate prin PNDL 1. În zonele in care sporul natural este negativ si nu va mai fi nevoie de construirea unor unitãti de invãtãmant, se va renunta la respectivele investitii. De asemenea, in cazul in care scolile sunt realizate in proportie de 80%, respectivelor clãdiri li se va da o altã destinatie (grãdinite, cãmine culturale, biblioteci etc.). Ciprian Trifan, vicepresedintele Consiliului Judetean Vaslui, spune cã, in acest fel, nu se vor mai cheltui bani pentru conservarea unor clãdiri, iar acestea vor fi orientate spre un alt tip de activitate. ‘S-au tras doar 60% din fondurile alocate prin PNDL 1 pentru cele 238 de proiecte. Mai avem un an la dispozitie si putem sã finalizãm obiectivele incepute. Sã terminãm mai intai cu PNDL 1, si apoi sã se treacã la PNDL 2. Toti constructorii sunt interesati sã participe la licitatiile pe PNDL 2, dar nu s-au terminat lucrãrile pe primul program’, a spus Ciprian Trifan. Vestea bunã pentru constructori este cã, in luna noiembrie, este posibil ca unele proiecte nefinalizate pe PNDL 1 sã fie trecute la finantare pe PNDL 2, ca in cazul proiectelor europene. Vestea proastã este cã acele contracte care nu vor fi terminate in termenul asumat vor avea penalitãti severe. Numai pe sporul natural negativ, judetul Vaslui a pierdut in anul trecut un numãr de locuitori egal cu al comunei Pochidia. În zece luni ale anului 2017 numãrul deceselor a fost mai mare decat al nasterilor, fenomen care a dus la diminuarea populatiei judetului cu 1.729 de persoane. Mai exact, la un numãr total de 5.652 de decedati au fost doar 3.920 de nãscuti vii. Practic, minusul demografic este identic cu populatia comunei Pochidia, care se ridicã la 1.732 de persoane. Potrivit datelor statistice, in ultimii cinci ani, in judet a fost inregistrat un spor natural negativ al populatiei. În anul 2013, a fost inregistrat un spor natural negativ de 1.574 persoane, in anul 2014, un minus de 1.554 persoane, in anul 2015 un spor natural de minus 1.563 persoane, pentru in 2016 sporul natural negativ sã fie de 1.588 persoane. Spre comparatie, in anul 1990, in judetul Vaslui s-au inregistrat 8.000 nãscuti vii si 4.000 de decese.