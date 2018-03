Noroc cu vecinii!

joi, martie 1, 2018, 3:00

Un incendiu izbucnit din cauza cosului de fum neizolat corespunzãtor ar fi putut avea consecinte tragice, dacã vecinii si autoritãtile locale nu interveneau prompt. La sosirea echipajelor de pompieri chemate in ajutor, proprietara casei, o nonagenarã imobilizatã la pat, fusese deja evacuatã din locuintã, iar incendiul aproape lichidat. La primele ore ale diminetii de miercuri, vecinii au observat cã din podul unei gospodãrii din satul Puscasi iesea fum, astfel cã au alertat autoritãtile locale si ISU, prin serviciul de urgentã 112. Stiind cã in casa respectivã locuia singurã o bãtranã in varstã de 90 de ani, imobilizatã la pat, oamenii n-au stat pe ganduri si, dupã ce au evacuat-o, au purces la stingerea focului. La sosirea pompierilor, incendiul era aproape lichidat, acestia intervenind mai mult la securizarea zonei, pentru a fi siguri cã nu mai existã vreun focar de incendiu. Datoritã interventiei vecinilor si a angajatilor Primãriei, daunele au fost minime, reduse doar la podul locuintei, iar gospodãria nu a fost afectatã. Conform primelor cercetãri, motivul incendiului este unul dintre cele mai rãspandite: cosul de fum neprotejat corespunzãtor, cãldura aprinzand materiale combustibile si grinzile de lemn din vecinãtatea acestuia.