Normele de venit din sectorul vegetal si zootehnic pentru 2018

marți, martie 13, 2018, 3:00

Fermierii care au peste douî hectare de teren cultivate cu cereale sunt inclusi la plata impozitului pe norma de venit agricol.

Propunerile de norme de venit pentru anul curent au fost discutate cu reprezentantii fermierilor, ai primãriilor de comune in cadrul unei sedinte organizate la Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui. Ulterior, propunerile au fost transmise cãtre Administratia Judeteanã a Finantelor Publice Vaslui. Propunerile de norme se bazeazã pe declaratiile depuse de fermieri in ceea ce priveste productiile obtinute, cheltuielile cu infiintarea culturilor si tratamentele aplicate de fermieri. Dacã au culturile calamitate din cauza fenomenelor naturale extreme, fermierii pot obtine reducerea sumelor care trebuie plãtite ca impozit. Fermierul trebuie sã anunte la primãrie cã a avut cultura calamitatã si sã solicite evaluarea pagubelor. Aceastã sesizare trebuie fãcutã in termen de cel mult 72 de ore de la producerea eveni – mentului. Pentru anul 2018, normele de venit din sectorul vegetal si cel zootehnic sunt urmãtoarele: cereale – 210 de lei/hectar (ha), plante oleaginoase – 146 de lei/ha, cartofi – 379 de lei/ha, sfeclã de zahãr – 1.962 de lei/ha, tutun – 799 de lei/ha, legume in camp – 1.966 de lei/ha, legume in spatii protejate – 2.210 de lei/ha, leguminoase pentru boabe – 348 de lei/ha, pomi pe rod – 2.387 de lei/ha; vitã-de-vie – 780 de lei/ha; arbusti fructiferi – 1.357 de lei/ha, flori si plante ornamentale – 4.130 de lei/ha, vaci si bovine – 117 lei, ovine si caprine – 11 lei, porci pentru ingrãsat – 20 lei, albine – 26 lei, pãsãri de curte – 2 lei.