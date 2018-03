Nevinovat, ajuns incupat dintr-o eroare a procurorilor!

marți, martie 27, 2018, 3:00

Bogdan Ionel Pãduraru, viceprimarul comunei Zorleni, a ajuns sã fie inculpat într-un dosar penal dintr-o eroare a procurorilor militari ieseni, în ciuda faptului cã, dupã deschiderea urmãririi penale, nu dusese audiat niciodatã în calitate de urmãrit, nici mãcar în cea de martor. Eroarea a fost repede corectatã, iar vicele, scos complet din cauzã, dupã ce acesta a semnalat eroarea Parchetului Militar Iasi. Cu toate acestea, simpla implicare, din gresealã, a numelul sãu în respectivul dosar penal i-a adus deservicii imaginii pe care viceprimarul Pãduraru si-o construise în ani de muncã în slujba concetãtenilor.

Ani de zile, mai multi militari ai unitãtilor din Barlad au beneficiat ilegal de compensatii bãnesti pentru plata chiriei, folosind in acest scop documente falsificate, pe baza cãrora incheiau contracte de inchiriere. În 2016, un prim lot de sase militari ai UM 01411 din Barlad, intre care plt. adj. principal Miticã Apostu, secretarul comisiei de verificare a compensatiei pentru chiria militarilor, care in schimbul intocmirii dosarelor, primea cate 100 de lei lunar, fost trimis in judecatã, sentinta fiind asteptatã la sfarsitul acestei luni. Alti militari, auzind ‘cã se poate’, au recurs pe cont propriu la aceeasi metodã de a-si suplimenta solda. Este cazul lui Stefan Pãduraru, si a sotiei sale, care au beneficiat in mod necuvenit, timp de mai multi ani, de compensatia pentru chirie, folosind adeverinte care atestau cã nu au nici o altã proprietate. Sãptãmana trecutã, judecãtorii Tribunalului Vaslui au renuntat la aplicarea vreunei pedepse si le-a dat celor doi doar un advertisment, dupã ce acestia au achitat unitãtii militare prejudiciul creat. Dosarul in care cei doi soti au fost trimisi in judecatã era insã sã facã si o victimã colateralã, nevinovatã. Dat fiind cã la dosarul pentru acordarea compensatiei apãreau adeverinte false emise de Primãria comunei Zorleni, unde viceprimar era chiar fratele lui Stefan Pãduraru, procurorii militari au chemat la audieri, la inceputul urmãririi penale, intreaga conducere a institutiei. Cu aceastã ocazie, au fost luate probe grafos copice, care au arãtat fãrã echivoc cã respectivele adeverinte false nu erau semnate de niciunul dintre functio narii audiati. Ulterior, nici viceprimarul Bogdan Ionel Pãduraru, nici altcineva din conducerea primã riei nu au mai fost chemati la audieri. Cu atat mai mare a fost surpriza viceprimarului, in august 2017, cand dosarul in care fratele sãu era acuzat de inselãciune a fost trimis de Parchetul Militar Iasi la Tribunalul Vaslui, sã constate cã se aflã printre inculpati! A sesizat acest lucru prim procurorului militar adjunct, col. magistrat Irinel Rotariu, care, la inceputul lunii septembrie anul trecut, a dispus indreptarea erorii. ‘În temeiul art. 278 Cod Procedurã Penalã, am procedat la indreptarea erorii materiale din rechizitoriul 262/P/2016/16.08.2017 in sensul cã (…) la pagina la rubrica ‘inculpati’ se consemneazã (…) fãrã civ. Pãduraru Bogdan-Ionel sat Simila, com. Zorleni, jud. Vaslui’, se aratã in procesul verbal intocmit pe o septem brie 2017 si inaintat atat inculpatului din eroare, cat si Tribunalului Vaslui. La inceputul lui martie, dat fiind cã se apropia finalul procesului in care fratele sãu era judecat pentru inselãciune, viceprimarul Pãduraru a cerut Tribunalului Vaslui o clarificare a situatiei sale juridice in respectivul dosar. Trebuie spus cã Bogdan Ionel Pãduraru nu fusese niciodatã citat pentru a se prezenta in fata judecãtorilor, chiar dacã, la termenul din 10 octombrie 2010 de la camera preliminarã, atunci cand s-a dispus inceperea judecãtii, viceprimarul nevinovat este mentionat printre inculpati. Rãspunsul Tribunalului Vaslui este foarte clar: ‘(…) Vã aducem la cunostiintã cã, din eroare, ati fost citat in dosarul nr. 2471/89/2017/a1 avand ca obiect mãsuri si exceptii dispuse de judecãtorul de camerã preliminarã. De altfel, prin incheierea nr. 85/2017, pe care o aveti atasatã, s-a constatat in mod expres de cãtre judecãtorul de camerã preliminarã cã nu aveti nici o calitate in aceastã cauzã si s-a procedat la scoaterea dvoastrã definitivã de pe citativ la judecarea cauzei de fond’. Bogdan Ionel Pãduraru a fost afectat de cele intamplate, dat fiind cã in comunitate este considerat un om corect, dovadã cã este, de mai multe mandate, viceprimar al comunei. ‘Faptele fratelui meu mi-a creat destule neplãceri, pentru cã, desi a fost dintr-o eroare a procurorilor, simpla mea citare ca inculpat intr-un proces penal a slobozit gura lumii, mai ales a dusmanilor. E destul de neplãcut sã-ti vezi numele si imaginea implicate intr-un astfel de lucru, in conditiile in care te stii nevinovat. De aceea, incã de cand au inceput cercetãrile, nu am vrut sã mai tin legãtura cu fratele meu, cu atat mai mult cu cat, atunci cand a apelat la mine sã-l ajut, am refuzat si i-am atras atentia sã nu facã ceva ilegal!’, ne-a declarat viceprimarul Bogdan Ionel Pãduraru. Totusi, se poate considera cã acesta a fost un caz fericit, eroarea fiind reparatã inainte de a se ajunge la proces.