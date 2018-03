Mobilizare pentru depunerea cererilor la APIA

joi, martie 22, 2018, 3:00

Functionarii Directiei pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui sunt implicatia activ in campania de informare a fermierilor privind depunerea cererilor pentru plãtile directe din agriculturã. Pe 11 martie 2018, Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui, a fost la o intalnire de lucru cu conducerea Ministerului Agriculturii, iar unul din punctele de pe ordinea de zi a fost campania de depunere a cererilor pe 2018. ìNi s-a cerut sã ne implicãm activ in campania de depunere a cererilor pentru plãtile directe in agriculturã. Sperãm cã printr-o mobilizare comunã cu specialistii de la Agentia de Plãti si Interventie in Agriculturã (APIA) Vaslui sã avem aceleasi rezultate bune ca in anul trecut. Subventiile vor fi acordate la timp si trebuie ca toti beneficiarii sã depunã cererile pentru subventii. Noi am fãcut, in prealabil, o campanie de informare in data de 19 februarie, iar de la 1 martie suntem in teren impreunã cu colegii de la APIA)’, a spus Gigel Crudu. Pentru o cat mai bunã informare a fermierilor, un numãr de 20 de salariati ai DAJ Vaslui vor merge la toate primãriile din judet, unde vor avea discutii cu producãtorii agricoli, pentru a-i informa sã isi depunã la termen cererile de finantare. Foarte important este faptul cã, in acest an, termenul final de inregistrare a cererilor la APIA este ziua de 15 mai, iar dupã aceastã datã nu se mai admite nicio cerere. ‘În data de 15 mai se vor inchide toate centrele APIA si, tocmai de aceea trebuie sã fim foarte activi in teritoriu, pentru ca toti producãtorii sã isi depunã cererile pentru plãtile directe finantate din fondurile europene’, a explicat Gigel Crudu.