Moarte învãluitã în mister, la Stioborãni!

vineri, martie 23, 2018, 3:00

Crimã sau moarte accidentalã, acestea sunt ipotezele în cazul mortii suspecte a unui bãrbat din Stioborãni, al cãrui trup neînsufletit a fost desoperit sub banca din statia de autobuz din sat. Primele concluzii vor fi formulate de criminalisti abia dupã finalizarea autopsiei, medicul legist evitând sã se pronunte cu privire la rãnile de la nivelul fetei bãrbatului.

Ieri dimineatã, un bãrbat din satul Stioborãni, comuna Solesti, a gãsit mort de un localnic, care a anuntat imediat evenimentul la numãrul de urgentã 112. Medicul de pe ambulanta SMURD sositã la fata locului nu a putut decat sã declare decesul, iar politistii, sub coordonarea procurorilor vasluieni, au inceput cercetãrile la fata locului. Trupul victimei, care prezenta lovituri la niveul fetei, era lungit sub banca din statia de autobuz din sat, motiv pentru care primele suspiciuni au fost cã cineva a incercat sã intarzie descoperirea unei crime, ascunzand trupul. ‘La fata locului, in afarã de echipa de criminalisti, s-a deplasat si medicul legist, care insã nu a putut sã se pronunte inainte de efectuarea autopsiei. Maine (astãzi, n. r.), vom avea rezultatele cu privire la cauza mortii bãrbatului si vom proceda in consecintã’, a declarat procurorul Alice Ruja, care a evitat sã se pronunte dacã este vorba de o crimã sau un accident. Victima in varstã de 42 de ani, care locuia in Stioborãni, era cunoscut ca fiind un om linistit, care nu obisnuia sã bea alcool sãu sã se certe cu vecinii, si care in curand urma sã plece la muncã in strãinãtate.