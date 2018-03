Microbuz furat în Italia, depistat la Albita

joi, martie 29, 2018, 3:00

Pe 27 martie, in jurul orei 23.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control necesare trecerii frontierei, pentru a iesi din tarã, cetãteanul moldovean Andrei I., in varstã de 30 de ani, conducand un ansamblu de vehicule format dintrun microbuz si o remorcã tip platformã pe care transporta un microbuz marca Mercedes, inmatriculat in Italia. La controlul de frontierã, politistii de frontierã au constatat cã microbuzul transportat pe platformã figureazã in bazele de date ca fiind bun cãutat de autoritãtile din Italia, acesta fiind declarat furat din data 14.03.2013. Andrei I. a declarat cã a preluat platforma pe care se afla microbuzul din statia Petrom aflatã in proximitatea P.T.F. Albita, la rugãmintea unei cunostinte de a transporta vehiculul in Chisinãu. De asemenea, bãrbatul a mai adãugat cã nu are cunostintã despre faptul cã autovehiculul este furat sau implicat in vreun litigiu. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauzã pentru sãvarsirea infractiunii de tãinuire, iar autovehiculul, in valoare de 23.000 lei, a fost retinut la sediul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontierã Vaslui in vederea continuãrii cercetãrilor.