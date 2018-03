Mici instrumentisti vasluieni, calificati la faza nationalã a Olimpiadei

miercuri, martie 21, 2018, 3:00

Patru elevi de gimnaziu vasluieni au reusit sã obtinã punctaj maxim la faza zonalã si sã se califice la faza nationalã a Olimpiadei de Interpretare Instrumentalã destinatã elevilor de clasele III – VIII. Bianca Fodor si Costel Enea, de la Scoala Gimnazialã „Vasile Alecsandri” din Vaslui, împreunã cu Alessia Banu si Lucian Liviu Albu, de la Scoala Gimnazialã de Arte „N. N. Tonitza” Bârlad, vor reprezenta judetul Vaslui în ultima fazã a concursului national.

La sfarsitul sãptãmanii trecute, Liceul de Artã ‘Stefan Luchian’ din Botosani a fost gazda Olimpiadei Nationale de Interpretare Instrumentalã, etapa interjudeteanã, zona 2 – Moldova, pentru clasele III – VIII, la care au participat 126 de elevi si 50 de profesori coordonatori din judetele Suceava, Iasi, Neamt, Vaslui, Bacãu si Botosani. Printre participanti, si 15 elevi de la Scoala Gimnazialã ‘Vasile Alecsandri’ din Vaslui si Scoala Gimnazialã de Arte ‘N. N. Tonitza’ din Barlad, calificati la olimpiadã in urma rezultatelor obtinute la faza localã. Cu totii, au avut o comportare meritorie, interpretãrile elevilor vasluieni fiind rãsplãtite cu 8 premii I, 4 premii III si douã mentiuni, la diversele sectiuni ale concursului. Mai mult, patru dintre micii instrumentisti vasluieni au reusit performanta de a obtine punctajul maxim, ceea ce le-a adus calificarea la faza nationalã a Olimpiadei de Interpretare Instrumentalã destinatã elevilor de gimnaziu. Astfel, Bianca Fodor, elevã in clasa a VI-a, la trompetã, si Costel Enea, din clasa a VIII-a, la clarinet, de la Scoala Gimnazialã ‘Vasile Alecsandri’, impreunã cu Alessia Banu, din clasa a V-a, la vioarã, si Lucian Liviu Albu, din clasa a VII-a, la flaut, de la Scoala Gimnazialã de Arte ‘N. N. Tonitza’, vor reprezenta judetul Vaslui in ultima fazã a concursului national. Trebuie mentionati si profesorii infrumãtori, Romeo Tãlmaciu, Iftimie Cãuneac, Dorel Andrei si Camelia Andrei, cei care, alãturi de profesorii corepetitori, Ana Maria Snaider, pentru elevii din Vaslui, respectiv Emilia Mocanu, pentru elevii barlãdeni, i-au format si pregãtit pe micii instrumentisti. Mai trebuie spus cã calificarea la faza nationalã a Olimpiadei s-a fãcut doar cu punctaj maxim, 100 de puncte, alti patru elevi vasluieni fiind foarte aproape de a reusi si ei acest lucru, doi dintre ei doar la un singur punct. Este vorba doi flautisti, Rãzvan Pruteanu si Mihaela Barnoschi, si doi trompetisti, Rares Buhai si Daniel Macarov. Performanta lor este cu atat mai mare cu cat au concurat cu elevi ai unor colegii de artã din Iasi, Bacãu sau Suceava, orase cu o bogatã activitate si istorie instrumentalã si care gãzduiesc Filarmonici renumite.