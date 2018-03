Mercedes Benz W126 SE280, de-o vârstã cu proprietarul!

vineri, martie 16, 2018, 3:00

Pasionat de mic copil de motoare si automobile, în special de limuzine marca Mercedes, motiv pentru care si-a ales o carierã în domeniul auto, huseanul Stefan Andrei Bãrsã a avut un vis: sã-si cumpere o masinã «nãscutã» în aceeasi zi cu el, 20 septembrie 1983! Dupã îndelungi cãutãri, a gãsit pe internet un Mercedes cu doar 18 zile mai «bãtrân», într-un parc auto din Olanda, pe care a achizitionat-o, a adus-o în România si a restaurat-o, investind peste 10.000 de euro în pasiunea sa. Desi masini în aceeasi stare se vând cu preturi si de 2 – 3 ori mai mari, huseanul este decis sã nu renunte niciodatã la bolidul în care a investit, pe lângã bani si muncã, multã pasine. Membru, initial de conjuncturã, al Retromobil Club România» – Filiala Vaslui, huseanul regretã cã nu are mai mult timp disponibil pentru a participa la toate evenimentele organizate de Asociatie, pentru ca limuzina sa sã fie admiratã de cât mai multi pasionati de masini de epocã.

Încã de mic copil, huseanul Stefan Andrei Bîrsã a fost pasionat de automobile, în special de cele produse de constructorul german Mercedes, nu doar datoritã fiabilitãtii lor, cât mai ales a aspectului „domnesc” al acestora. Si-a urmat pasiunea, urmând cursurile Liceului Industrial „Stefan Procopiu” din Vaslui, sectia electro-mecanic auto si urmând o carierã în acelasi domeniu. „Încã de când eram adolescent, mi-am propus si dorit ca, atunci când voi ajunge sã-mi permit financiar, sã îmi cumpãr un Mercedes de-o seamã cu mine, adica fabricat în 1983, la o datã cât mai apropiatã de cea de nastere a mea, 20 septembrie. Am cãutat multi ani si singura masinã mai apropiatã de vârsta mea a fost aceasta, cu datã de fabricatie 2 septembrie 1983. Când am gãsit-o pe internet, nu m-a interesat dacã îi func- tioneazã motorul ori altceva, doar marca si data fabricatiei, pentru cã de restul urma sã mã ocup eu. Am gãsit masina tocmai în Olanda, scoasã la vânzare de un parc auto, unde ajunsese vândutã de mostenitorii fostului proprietar, care decedase. Am fost plãcut surprins de starea bunã a masinii, în ciuda pretului relativ mic cerut de vânzãtori: motorul pornea, aerul conditionat functiona, geamurile electrice, sistemul de frânare ABS, discurile si plãcutele de frânã, casetofonul si celelalte optiuni din dotare erau în regulã. De culoare albastrã, având transmisie automatã cu cutie de viteze în 4 trepte si 362.000 de kilometri la bord, cei doar 2.800 de euro ceruti pentru o asemenea limuzinã mi s-au pãrut un chilipir pentru a-mi îndeplini visul. Aceastã masina, pentru mine, înseamna mult si m-am dedicat ei, restaurând-o total. A fost nevoie de multã muncã pentru a reface, pãstrându-le originale, tapiteria, motorul, caroseria si alte elemente, pentru a reda masinii strãlucirea de altãdatã. Acum, visul meu s-a împlinit si mã plimb cu o masinã de seama mea, al cãrei numãr de înmatriculare este VS – judetul, 83 – anul fabricatiei masinii si al meu, iar BAS – initialele numelui meu”, povesteste Stefan Andrei Bîrsã, huseanul care si-a împlinit visul automobilistic. Acesta declarã cã, desi a avut mai multe oferte, nu are de gând sã înstrãineze masina, datoritã valorii sentimentale, dorind sã îmbãtrâneascã alãturi de ea. „În total, am investit peste 10.000 de euro, fãrã a pune la socotealã sutele de ore de muncã, ori de cãutãri ale pieselor originale. La ora actualã, un Mercedes Benz W126 model SE280 ar costa în jur de 15.000 de euro, dar pe internet, astfel de masini restaurate într-o stare similarã cu a mea sunt de vânzare si cu 25.000-40.000 euro. Pe mine, nu mã intereseaza pretul sau banii, este visul meu si voi îmbãtrâni odatã cu aceastã masinã”, este decis Stefan Andrei Bîrsã. El recunoaste cã, la achizitionarea masinii, nu se gândea sã se înscrie în Asociatia Retromobil Club România. Initial a fost o decizie financiarã, dupã ce a aflat de la lucrãtorii RAR, când a dorit sã înmatriculeze masina, cã dacã este membru al Retromobil Club România, ar putea fi scutit de plata impozitului si a rovignetei. Cu o conditie, vehiculul sã se încadreze în standardele de autenticitate ale Retromobil Club România. „Am luat legatura cu dl. Radu Gorea, reprezentantul filialei Vaslui a Retromobil Club România, si cu ajutorul dumnealui am obtinut atestatul de vehicul istoric. Am participat la Retroparadele Primãverii si Toamnei organizate pe plan local de filiala Vaslui a Retromobil Club România, si la Raliul Moldova Classic organizat în mai 2016, în judetul Vaslui. Din pãcate, serviciul nu-mi permite sã particip la toate evenimentele retro organizate de Asociatie; poate când voi fi mai în vârstã voi reusi sã dedic, mie si masinii, mai mult timp pentru astfel de evenimente. Asta cu atât mai mult cu cât, la toate paradele, dar si cu ocazia plimbãrilor sau a drumurilor din concediu, foarte multi pasionati de masini admirã sau se aratã interesati de al meu Mercedes Benz W126 model SE280 „nãscut” în aceeasi lunã cu mine!”, a adãugat Stefan Andrei Bîrsã. Automobilele Mercedes-Benz W126 au fost o serie de masini S-Class, produse de Mercedes-Benz între anii 1979 si 1992. Lansatã în septembrie 1979, ca succesor al Mercedes-Benz W116, a fost a doua generatie de vehicule care au primit aceastã denumire, ca prescurtare de la „Sonderklasse” sau „clasã specialã”. În ceea ce priveste designul caroseriei, obiectivul principal al echipei de proiectare a modelului W 126, condusã de Bruno Sacco, era acela de a crea o masinã mai elegantã si mai aerodinamicã decât seria anterioarã. Folosirea materialelor si a aliajelor mai usoare, împreunã cu testãrile eficiente, garantau un consum cu 10% mai mic fatã de cel al predecesorului sãu. Ca elemente inovative, acestea erau dotate cu numeroase elemente de sigurantã marca Mercedes, printre care si primele centuri de sigurantã cu pretensionare sau folosirea aliajului dur de otel (HSLA) în fabricarea automobilului. Perioada de productie a modelului 280 SE, a fost de sase ani, timp în care au fost produse aproape 134 de mii de exemplare. Extrem de fiabile si puternice, multe dintre aceste masini au fost folosite ca taxi, dar si ca masini de firmã, datoritã confortului si sigurantei oferite, ajungând pe toate meridianele lumii, cu exceptia SUA, unde nu au fost disponibile. Asociatia „RETROMOBIL CLUB ROMÂNIA” este Asociatia nationalã a detinãtorilor si restauratorilor de vehicule istorice, care are ca scop promovarea si încurajarea conservãrii, restaurãrii si utilizãrii vehiculelor istorice în conditii istorice si tehnice corecte.