Mercedes Benz 126 C / 380 SEC o «dragoste târzie»!

vineri, martie 2, 2018, 3:00

Vasluianul Lucian Vântu a cumpãrat din Germania, în 2015, un Mercedes Benz 126 C / 380 SEC cu gândul ca, dupã o minimã cosmetizare, sã o revândã în România, cu atât mai mult cu cât acest model este foarte cãutat de colectionari. În timpul restaurãrii, s-a îndrãgostit însã de bolidul cu un motor de 3.839 cmc si nu a mai renuntat la el. Mercedesul produs în 1985 a fost înscris în Retromobil Clubul România, participând la toate manifestãrile organizate de aceastã asociatie.

Automobilele Mercedes-Benz W126 au fost o serie de masini S-Class, produse de Mercedes-Benz între anii 1979 si 1992. Lansatã în septembrie 1979, ca succesor al Mercedes-Benz W116, a fost a doua generatie de vehicule care au primit aceastã denumire, ca prescurtare de la „Sonderklasse” sau „clasã specialã”. Ca elemente inovative, acestea erau dotate cu numeroase elemente de sigurantã marca Mercedes, printre care si primele centuri de sigurantã cu pretensionare. Versiunea C126 coupe în douã usi a fost lansatã în septembrie 1981. Perioada de productie a acestui model, de 12 ani, între 1979 si 1992, a fost cea mai lungã, dupã cea a primei serii de masini S-Class, lansatã la mijlocul anilor 1950, cu variantele 300S si 300Sc. Un astfel de bolid, produs în 1985, având dimensiuni generoase, 4.910 cm lungime, 1.828 cm lãtime si 1.380 cm înãltime, cu o masã proprie de 1.585 kg si beneficiind de o motorizare pe mãsurã, un motor 3.839 cmc cu 8 pistoane în V, ce dezvoltã 210 CP, a ajuns, în urmã cu 3 ani, la Vaslui. Actualul proprietar, Lucian Vântu, l-a achizitionat direct din Germania, de la un tânãr de 32 de ani care îl primise, la rându-i, de la tatãl sãu, un director de bancã. „Practic, pot spune cã sunt al doilea proprietar al acestui frumoase limuzine. Am cumpãrat masina din Koln, cu gândul de a o revinde dupã ce o cosmetizez, starea initialã fiind destul de bunã. Costurile de achizitie si transport în România au fost de 4.500 de euro, iar un astfel de autoturism, în starea prezentã, este la mare cãutare între colectionari, având un pret de vânzare de 10.000 – 15.000 euro! Reparatiile au fost în general de tinichigerie, respectiv îndreptat si vopsit partial aripa spate dreapta. Nu au fost alte interventii majore asupra masinii, care era într-o stare generalã bunã, cu doar 120.000 de kilometri parcursi în 30 de ani de la fabricare. A fost nevoie doar de o polishare exterioarã si o cosmentizarea interiorului, iar la partea mecanicã, au fost schimbate consumabilele, filtrele, uleiurile, antigelul, bateria, plãcutele si lichidul de frânã, la care s-au adãugat alte câteva lucrãri minore de întretinere. Autoturismul Mercedes Benz 126 C / 380 SEC este un coupe cu 2 portiere, de culoare gri-metalizat, si, ca particularitãti tehnice, este dotat cu sistem de evacuare-esapament BORLA, volan sport de lemn MOMO, jante AMG pe 18 inchi. Asa cum spuneam, initial, o cumpã rasem în ideea revinderii, pentru cã sunt destul de cãutate si au valoare de piatã ridicatã. Ulterior, dupã ce am remediat defectiunile, am obtinut atestatul RETROMOBIL si am înmatriculat-o, nu mia mai venit s-o dau. A fost o dragoste târzie, dar binevenitã. Zgomotul motorului de 3.839 cmc turat si a celor 210 CP dezvoltati pânã la un maxim de 200 km/h, probati real, îti dau o stare de adrenalinã si beatitudine greu de obtinut în alte conditii”, a povestit Lucian Vântu, proprietarul Mercedesului Benz 126 C / 380 SEC care, din ianuarie 2016, este înscris la filiala Vaslui a aRetromobil Club România”. aÎnmatricularea în România a decurs fãrã probleme, atât din punct de vedere a stãrii tehnice ireprosabile, cât si a faptului cã profesionistii din cadrul RAR si a Serviciului de Înmatriculãri sunt admiratori ai curentului retromobilistic vasluian, putând purta cu ei discutii interesante pe aceastã temã”, a adãugat proprietarul masinii. De atunci, limuzina a putut fi admiratã la toate întrunirile locale de primãvarã – toamnã ale Retromobil Vaslui, din 2016 si 2017, si la Raliul Masinilor de Epocã organizat de filiala Vaslui a RCR în vara anului 2016. Asociatia „RETROMOBIL CLUB ROMÂNIA” este Asociatia nationalã a detinãtorilor si restauratorilor de vehicule istorice, care are ca scop promovarea si încurajarea conservãrii, restaurãrii si utilizãrii vehiculelor istorice în conditii istorice si tehnice corecte.