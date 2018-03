Mentorium Arena – programul ce te face absolvent al propriei vieti

miercuri, martie 28, 2018, 3:00

Cel mai nou proiect al organizatiei nonguvernamentale International Community of the Young debuteazã miercuri, 28 martie, cu o conferintã în cadrul cãreia tinerii interesati de business, medicinã, psihologie si IT vor afla de la oameni cu experientã ce înseamnã cu adevãrat fiecare dintre aceste domenii.

Conferinta Mentorium Arena va avea loc la Teatrul ßVictor Ion Popa’ Barlad, incepand cu ora 14.00, vor conferentia Felix Pãtrãscanu – Managing Partner Fan Courier, prof. univ. dr. Ioan Beatrice Gabriela – Prorector in cadrul Universitãtii de Medicinã si Farmacie Iasi, Adrian Vantu – cu o experientã de peste 15 ani in domeniul psihologiei, timp in care a studiat la Harvard, Princeton si Berkeley, si Florin Cardasim – Co-Founder & Trainer Codecamp University, Co- Founder & Consultant Strongbytes si Managing Partner TBNR Accelerator Iasi. Prin intermediul acestora, tinerii vor afla informatii utile, ce ii vor ajuta sã aleagã drumul cel mai potrivit lor. ‘Proiectul ßMentorium Arena’ este unic in Romania, deoarece este unul foarte complex, care cuprinde mai multe etape cu rolul de a contribui la orientarea in carierã si dezvoltarea personalã a participantilor. Scopul aces tui proiect este acela ca tinerii care vor trece prin toate etapele acestui proiect sã devinã ßabsolventi ai propriei vieti’, dorindu-ne ca ei sã aibã idee incotro se indreaptã si ce meserie se pliazã pe abilitãtile detinute’, a declarat Cosmin-Alin Botoroga, presedinte si membru fondator al Asociatiei’International Community of the Young’.