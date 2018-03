Mãrturii memoriale din colectia scriitorului George Ivascu, la Muzeul «Vasile Pârvan»

vineri, martie 30, 2018, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui si Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad invitã publicul sã participe la evenimentul dedicat unei mari personalitãti a culturii românesti, scriitorul George Ivascu (n. 22 iulie 1911, Certesti – d. 21 iunie 1988, Bucuresti). Expozitia temporarã „Mãrturii memoriale din colectia scriitorului George Ivascu” va fi vernisatã de scriitorii Horia Zilieru si Mircea Colosenco, sâmbãtã, 31 martie 2018, la ora 11.30, în sala „Vasile Palade” a sediului central al muzeului.

Prin bunãvointa fiicei scriitorului, Raluca Voichita Ivascu, si a Anei Ivascu, sora scriitorului, muzeul barlãdean detine o bogatã colectie de carte cu dedicatie si autograf, corespondentã, artã plasticã si decorativã, precum si obiecte personale care au apartinut scriitorului George Ivascu, acestea fiind expuse permanent la sediul muzeului, din strada Republicii nr. 235. Întrucat fondul de carte cu dedicatie si autograf este consistent, neputand fi expus in totalitate in spatiul destinat colectiei, organizatorii si-au propus ca prin intermediul acestei expozitii temporare sã aducã in atentia publicului exemplarele de carte, care contin cele mai interesante dedicatii semnate de mari scriitori contemporani (Adrian Beldeanu, Al. Raicu, Adrian Pãunescu, Ana Blandiana, Aurel Baranga, Cezar Ivãnescu, Constanta Buzea, Nichita Stãnescu, Gala Galaction, Geo Bogza, Marin Sorescu, Marin Preda, Nicolae Manolescu, Paul Everac, Octavian Paler, Valentin Silvestru, Horia Zilieru si multi altii). Expozitia va mai cuprinde cãrti si manuscrise ce poartã semnãtura lui George Ivascu, dar si lucrãri de artã plasticã ce fac parte din colectia scriitorului. Profesorul universitar si scriitorul George Ivascu a colaborat la ziarul Lumea, nu inainte de a fi fost redactor al revistei antifasciste Manifest, care in 1936 a fost suspendatã. Alãturi de George Cãlinescu, a colaborat ca secretar de redactie al Jurnalului literar, pentru un singur an (1939-1940), in 1940 publicatia fiind suspendatã. George Ivascu s-a implicat atat in ziaristicã, scriind in ziare precum Romania literarã, Victoria, Revue Roumaine, Romanian Review, Arcades, Contemporanul etc., cat si in activitatea de promovare a politicii si ideologiei existente in acele vremuri. Dupã 1944, a colaborat la Tribuna poporului, sub conducerea lui George Cãlinescu, si la Victoria, pãstoritã de N. D. Cocea. George Ivascu este autorul Istoriei literaturii romane (I, 1969) si primul editor al lui Blaga (1962, 1966). A fost initiatorul si unul dintre fondatorii revistei Contemporanul (1946), unde au apãrut cronici literare si de politicã externã sub semnãtura sa. Cat timp s-a aflat la conducerea acestei reviste (panã in 1971), a girat debutul multor tinere talente, afirmate mai apoi in literatura romanã. Ca publicist a abordat teme diverse, atat de interes general, cat si particular, fiind un jurnalist desãvarsit, creator al cuvantului si un animator de idei, asa cum il numea George Cãlinescu. Expozitia va fi deschisã in perioada 31 martie – 30 aprilie 2018.