Martisor de 1 martie: 22 kilograme de tutun aromatizat!

marți, martie 6, 2018, 3:00

Pe 1 martie, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor de control pentru a intra in tarã, conducand un microbuz marca Mercedes inmatriculat in Bulgaria, cetãteanul roman Ion C., in varstã de 36 de ani, domiciliat pe raza judetului Iasi. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amãnuntit asupra mijlocului de transport, ocazie cu care echipa comunã de control, formatã din politisti de frontierã si lucrãtori vamali, a descoperit ascunsã in geanta cu produse alimentare si in geanta de scule ale bãrbatului, in scopul sustragerii de la controlul de frontierã, cantitatea totalã de 22 pachete tutun aromat pentru narghilea, in greutate de 22 kg. Conform prevederilor legale, a fost luatã mãsura retinerii bunurilor descoperite, in valoare de 1.000 lei, si sanctionarea contraventionalã a persoanei cu amendã in valoare de 6.000 lei.