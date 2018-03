Mãrtisoare la frontierã

vineri, martie 2, 2018, 3:00

În spiritul bunei cooperãri pe care Politia de Frontierã Romanã o are cu Politia de Frontierã din Republica Moldova, anul acesta, la 1 Martie, pentru al treilea an consecutiv, la mijlocul podului rutier Albita-Leuseni, reprezentanti ai celor douã autoritãti de frontierã s-au intalnit pentru a saluta impreunã venirea primãverii si pentru a-si oferi simbolic un mãrtisor. În ciuda gerului aspru si vantului puternic, momentul a fost plin de tinerete, prospetime si cãldurã, producand emotii vii si zambete calde de ambele pãrti ale raului Prut. Sã nu uitãm cã anotimpurile vin si trec, insã fiecare om pãstreazã in sufletul sãu un anotimp… Sã incercãm sã pãstrãm vesnic in sufletul nostru PRIMÃVARA!