Marele boicot s-a fâsâit de tot!

miercuri, martie 7, 2018, 3:00

Încercarea de protest a sindicalistilor Federatiei Sindicatelor Libere din Învãtãmânt (FSLI), prin boicotarea desfãsurãrii simulãrii Evaluãrii Nationale, nu s-a concretizat. Desfãsurarea probelor de limba si literatura românã, de luni, si a celei de matematicã, de ieri, a decurs normal în toate scolile din judetul Vaslui. Mai mult, a început si corectarea lucrãrilor, conducerea ISJ Vaslui anuntînd cã actiunea se va finaliza chiar mai repede decât se preconizase! Si în rândul elevilor de clasa a VIII-a mobilizarea a fost exemplarã, 95% din cei 4.239 elevi înscrisi fiind prezenti la simulare.

Boicotul simulãrii Evaluãrii Nationale anuntat de cãtre sindicatele afiliate la FSLI si la care si-au dat acordul majoritatea membrilor de sindicat din judetul Vaslui nu a avut efectul scontat, examenele si corectarea lucrãrilor desfãsurandu-se normal. Acest boicot se dorea a fi o actiune de rãspuns la nesatisfacerea de cãtre guvernanti a unor revendicãri ale sindicatelor din invãtãmant privind grila de salarizare a cadrelor didactice si auxiliare, calculul sporurilor si indemnizatiilor la salariul de bazã majorat ori instituirea, prin lege, a dreptului cadrelor didactice de a se pensiona, la cerere, cu 3 ani inainte de implinirea varstei standard, fãrã diminuarea cuantumului pensiei. La nivelul judetului Vaslui, semnaserã pentru participarea la protest sindicalisti din cele trei sindicate, US ßDidactica’ Vaslui, SÎ ßTutova’ Barlad si SLI ßZona Husi’ afiliate la FSLI, din 71 de unitãti scolare, cele mai multe, la nivel national, dupã Prahova, Harghita, Buzãu si Cluj. În ciuda acestui fapt, desfãsurarea probelor de limba si literatura romanã, de luni, si a celei de matematicã, de ieri, a decurs normal in toate scolile din judet. Nici speranta liderilor de sindicat, cã boicotul isi va face efectul prin refuzul profesorilor de specialitate la corectarea lucrãrilor, nu s-a indeplinit, conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui anuntand nu doar cã deja a inceput corectarea lucrãrilor, dar aceastã actiune se va finaliza chiar mai devreme decat era programat. ‘La nivelul judetului Vaslui, din toate punctele de vedere, a organizãrii si lipsei incidentelor la sustinerea probelor, dar si ca prezentã a elevilor, simularea Evaluãrii Nationale 2018 a fost un succes. Absenta raportatã, doar 5% din totalul elevilor inscrisi, este chiar mai micã decat, de exemplu, in perioadele cu viroze, cand elevii lipsesc de la scoalã motivat, din cauze medicale’, a declarat prof. Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui. La simularea Evaluãrii Nationale s-au inscris 4.239 elevi cu situatia scolarã incheiatã la sfarsitul semestrului I. Prezenta la examene a fost de 95%, desi (ori poate tocmai de aceea!) notele obtinute nu se trec in catalog, ele fiind, atat pentru elevi, cat si pentru profesori, doar un reper al cunostintelor acumulate si un element de referintã pentru optimizarea pregãtirii in vederea adevãratului examen. În ceea ce-i priveste pe sindicalisti, acestia mai au o nouã sansã de a-si face cunoscute revendicãrile, boicotand simularea Bacalaureatului, care urmeazã a fi sustinutã de cãtre elevii de clasa a XI-a si a XII-a incepand cu 19 martie.