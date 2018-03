La 40 de ani, bãtrâna Dacie 1300 trãieste o a doua tinerete

vineri, martie 23, 2018, 3:00

O Dacie 1300 de culoare rosie, fabricatã în 1978, a fost masina pe care Narcis Aprodu, un profesor vasluian pasionat de masinile istorice, a achizitionat-o special pentru a o repara si reconditiona pentru a o înscrie în Retromobil Club România. „Dintotdeauna mi-au plãcut masinile, si sã le conduc, si sã le repar sau sã le întretin, iar pasiunea pentru cele istorice mi-a fost insuflatã de prietenii care m-au convins cã devin membru al asociatiei Retromobil Club România, initial cu o motocicletã fabricatã în 1956. Am ales ca prim autoturism pe care sã îl reconditionez, pentru a-i obtine atestatul de vehicul istoric, o Dacia 1300, masina copilãriei si tineretei mele. Am gãsit un autoturism pe placul meu chiar în Vaslui, la recomandarea unui prieten care stia cã masina nu a fost folositã excesiv sau uzatã prea tare. Fostul proprietar o cumpãrase la rându-i direct din depozitele Dacia din Iasi, cu suma de 70.000 lei, cât costa pe atunci. Am chiar si factura originalã, emisã pe 11 septembrie 1978, conform cãreia masina avea numãr de rodaj IS 707, avea doar 15 km la bord si era de culoare rosu 25. Când am cumpãrat-o eu, în 2015, partea mecanicã a masinii era în stare foarte bunã, însã avea ceva probleme de tinichigerie, dar fiind cã, nefiind niciodatã revopsitã, avea unele pete de ruginã, din cauza vârstei”, povesteste profesorul Narcis Aprodu, proprietarul Daciei 1300 care, acum la a doua tinerete, circulã pe strãzile Vasluiului având numãrul de înmatriculare VS 78 UAP, dupã anul si locul fabricatiei, 1978, prespectiv Uzina de Autoturisme Pitesti. Trebuie spus cã acest autoturism face parte din primele loturi pe care s-au introdus stopuri de marsarier si tampoane mici, care au devenit distinctive pentru Dacia 1300, vehiculul definitoriu pentru România epocii comuniste. Dupã achizitionare, a urmat aproape jumãtate de an de muncã, caroseria fiind desfãcutã pe componente, toate elementele ce prezentau urme de ruginã sau uzurã avansatã fiind înlocuite cu altele originale, achizitionate de la reprezentanta Dacia din Vaslui. Dupã antifonare, revopsire si finalizarea restaurãrii, a urmat procedura de obtinere a atestatului de autoturism istoric, pe baza cãruia masina a fost înscrisã în Filiala Vaslui a Retromobil Club România. „Toate lucrãrile au fost fãcute cu mâinile mele, în curtea casei, ajutat doar la partea de tinichigerie de un mester care cunoaste toate secretele si împreunã cu care am reusit sã restaurãm complet bãtrâna Dacie 1300. Am avut si noroc, când am cumpãrat-o: masina avea toate ornamentele 100% originale, iar tapiseria interioarã era în stare foarte bunã, având nevoie doar de o curãtare temeinicã. Cu piesele ori consumabilele nu am avut probleme, se gãsesc încã, si chiar la preturi accesibile. Mai greu a fost cu vopseaua; am vrut neapãrat sã folosesc vopsea originalã, însã vechiul producãtor, fabrica Policolor, a fost demult închisã. Am reusit însã sã o gãsesc, dupã multe cãutãri si dupã ce am fãcut comandã specialã, astfel cã, toamna lui 2015, Dacia mea rosie a ajuns membru cu acte în regulã al Retromobil Club România. De atunci, a participat la toate evenimentele organizate de Filiala Vaslui, începând cu Retroparada Toamnei 2016. Acum, autoturismul se prezintã foarte bine, putând fi folosit în fiecare zi, inclusiv pentru plimbãri mai lungi, si va participa la urmãtoarele evenimente, ce vor fi organizate în luna aprilie la Vaslui si, poate, în functie de timpul disponibil, si la Raliul Moldova Clasic Suceava, ori la un alt eveniment Retromobil Club ce va avea loc la Chisinãu, Republica Moldova”, spune profesorul Narcis Aprodu, proprietarul Daciei 1300 rosii care în luna septembrie va împlini frumoasa vârstã de 40 de ani. Asociatia „RETROMOBIL CLUB ROMÂNIA” este Asociatia nationalã a detinãtorilor si restauratorilor de vehicule istorice, care are ca scop promovarea si încurajarea conservãrii, restaurãrii si utilizãrii vehiculelor istorice în conditii istorice si tehnice corecte.