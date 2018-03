Istorie, muzicã si poezie, la Biblioteca Judeteanã

joi, martie 29, 2018, 3:00

În anul Centenarului, ziua de 27 martie, de o importantã aparte pentru noi, românii, a fost marcatã printr-o amplã activitate la Biblioteca Judeteanã „Nicolae Milescu Spãtarul” Vaslui, Sala TinArt a institutiei devenind gazda unui public numeros, pentru care „a simti româneste” nu este o simplã expresie.

Simpozionul ‘Ziua Basarabiei’, in organizarea cãruia s-au implicat Biblioteca Judeteanã si Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui, a fost structurat pe mai multe momente: lansarea a douã cãrti – Ograda eternã, versuri de Ion Iancu Lefter, volum publicat prin grija Elvirei Lefter, sotia poetului vasluian, Revenirea Basarabiei la patria strãbunã, autor Dan Ravaru, si recitaluri de muzicã si poezie patrioticã. Colaborarea statornicã dintre cele douã institutii a fost punctatã la inceputul manifestãrii de Gelu Voicu Bichinet, director al Bibliotecii Judetene Vaslui. ‘Încerc sã savurez din plin ce au gandit colegii nostri la 100 de ani de la unirea cu Basarabia’, ceea ce amfitrionul atator activitãti culturale a si fãcut din mijlocul publicului. Activitatea a debutat cu un moment poetic, sustinut de recitatorul Dan Ailincãi, urmat de unul solemn, cand, in intreaga salã, a rãsunat Imnul Romaniei, versurile lui Andrei Muresanu fiind pe buzele tuturor participantilor. Întreaga actiune a avut drept obiective, dupã cum moderatorul Dan Ravaru spunea, punctarea a ceea ce a fost determinant in formarea statului roman si lansarea celor douã cãrti. ‘Atata timp cat un om este pomenit, el este in viatã. Sunt 400 de pagini de poezie patrioticã, ceea ce, in ziua de astãzi, nu mai intalnim’, a spus omul de culturã referindu-se la Ograda eternã si Ion Iancu Lefter. Unul dintre invitati a fost profesorul Dumitru Apostolache, de altfel foarte activ in viata culturalã a judetului: ‘Este o zi deosebitã pentru toti romanii si impresionantã prin numãrul de oameni aflati la prezidiu. Sunt impresionat de ambele cãrti. Profesorul Dan Ravaru trateazã subiecte de profunzime, mai putin cunoscute publicului larg. Ne invitã sã umblãm in lada de zestre a memoriei nationale. Cartea e o lectie despre viatã, e o carte minunatã impotriva uitãrii, care frapeazã prin mesajul ei patriotic. Cartea poetului Ion Iancu Lefter e, prin excelentã, o carte de suflet si o dovadã cã sotia sa, doamna Elvira Lefter, l-a iubit si l-a pretuit. Ion Iancu Lefter este, cu sigurantã, unul dintre alesii zeitei poeziei.’ Au mai sustinut alocutiuni Costin Clit, despre soarta bisericii din Basarabia, care a fost supusã rusificãrii; colonelul Mihai Focsa, despre rolul armatei romane in unirea Basarabiei cu Romania, aducand un elogiu soldatului roman; doctor Valeriu Lupu, despre tãranul roman care ‘a trebuit sã fie erou pentru cã nu avea altã solutie’, despre insemnãtatea lui Ion Iancu Lefter care ‘rãmane un poet de mare valoare a romanismului’; doctor Laurentiu Chiriac, care a vorbit despre contextul unirii Basarabiei cu Romania, ecourile de astãzi si devenirea noastrã istoricã. Istoria s-a impletit intr-un mod armonios cu poezia (recitatã cu patos de animatorul cultural Dan Ailincãi) si recitalurile de muzicã sustinute de folkistii Ion Chiriac, Elena Barbu si de grupul vocal instruit si condus de profesorul Mihai Cornea. În incheiere, Elvira Lefter a adresat multumiri tuturor celor care au contribuit la aparitia acestei noi cãrti a lui Ion Iancu Lefter, institutiilor implicate si bibliotecarei Dana Vantu, realizatoarea copertii. Dupã mai bine de douã ore incãrcate de emotie, sala a rãsunat din nou cand toti participantii au cantat ‘Treceti, batalioane romane, Carpatii’.

* Bibliotecar Alina Tanasa, Biblioteca Judeteana aN. M. Spatarul” Vaslui