Ionut Dumitrascu, omul de încredere al lui Gheorghe Nichita, fostul primar al Iasiului, condamnat pentru jocuri ilegale de noroc

joi, martie 15, 2018, 3:00

Ionut Dumitrascu, omul de încredere a fostului primar de Iasi, Gheorghe Nichita, a fost condamnat definitiv pentru desfãsurare de activitãti în domeniul jocurilor de noroc fãrã licentã sau autorizare, dupã ce, în 2012, a amplasat si exploatat ilegal mai multe aparate tip „slot machine” în baruri din Lunca Banului si Husi. Curtea de Apel Iasi a mãrit de sase ori, pânã la 10.000 lei, amenda penalã decisã de judecãtorii huseni, mentinând celelalte dispozitii ale acestora, inclusiv plata a 122.522 lei despãgubiri cãtre Oficiul National de Jocuri de Noroc si 6.100 lei, cheltuieli de judecatã. Ionut Dumitrascu este unul dintre cei pe care, alãturi de politistii locali, fostul primar al Iasiului îl pusese sã-i urmãreascã fosta amantã, Adina Samson.

Tn septembrie 2013, un control al inspectorilor Oficiului National de Jocuri de Noroc a descoperit, in baruri din douã localitãti din comuns Lunca Banului si din municipiul Husi, un numãr de 11 aparate de tip sslot machineo, asa numitele pãcãnele, care functionau fãrã a avea autorizatie. Mai mult, patru dintre aparate aveau seriile de identificare sterse, iar la Husi au fost gãsite carnete false de bilete pentru plata taxei pe jocuri de noroc ce erau folosite de angajatii barului respectiv pentru a da un aer de legitimitate. Cercetãrile au arãtat cã respectivele aparate fuseserã amplasate de o firmã ieseanã, Mondo Game SRL, apartinand lui Ionut Dumitrascu, omul de incredere a primarului, pe atunci, de Iasi, Gheorghe Nichita. Dumitrascu a fost trimis in judecatã pentru comiterea infractiunii de sdesfãsurare de activitãti in domeniul jocurilor de noroc fãrã licentã sau autorizareo, dosarul ajungand in luna mai 2016 pe rolul Judecãtoriei Husi. Procesul a durat aproape un an si jumãtate, din cauza mai multor anulãri datorate fie lipsei inculpatului ori a apãrãtorului acestuia, fie pentru cã martorii citati nu se prezentau la termenele de judecatã, instanta emitand mai multe mandate de aducere in acest sens. Tn luna noiembrie anul trecut, judecãtorii huseni l-au condamnat pe Florin Dumitrascu doar la plata unei amenzi penale de 1.800 de lei, in timp ce prejudiciul cauzat statului, prin Oficiul National de Jocuri de Noroc, si pe care acuzatul a fost obligat sã le plãteascã a fost de 122.522 lei. Tn conditiile in care impozitul maxim pe jocurile de noroc la acea vreme era de 25%, rezultã cã husenii au jucat la pãcãnelele ilegale circa jumãtate de milion de lei, in doar un an si jumãtate cat respectivele aparate au functionat! Atat Dumitrascu, cat si ONJN au apelat sentinta judecãtorilor huseni, procesul ajuns pe rolul Curtii de Apel Iasi desfãsurandu-se insã foarte rapid, sentinta definitivã fiind pronuntatã, dupã douã amanãri, dupã doar douã luni de la debut. Cele mai multe dintre prevederile sentintei Judecãtoriei Husi, respectiv cuantumul despãgubirilor civile si confiscarea aparatelor, au fost mentinute, judecãtorii ieseni mãrind insã de opt ori, panã la 10.000 de lei, amenda penalã pe care va trebui sã o plãteascã fostul om de incredere a primarului Nichita. Tn plus, Dumitrascu va trebui sã mai achite si 6.100 de lei, cheltuieli de judecatã la cele douã instante. Problemele acestuia cu jocurile de noroc se pare cã nu s-au terminat, el mai fiind acuzat in douã dosare asemãnãtoare, dintre care unul a ajuns deja in instantã, la Tribunalul Iasi, in decembrie 2017, pentru fapte din 2014. Tot pentru in?fractiuni privind jocurile de noroc, ONJN cere redeschiderea altui dosar penal pe numele lui Dumitrascu, o decizie urmand a fi luatã pe zilele viitoare.