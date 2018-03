Inspectia Muncii organizeazã actiuni de informare la Vaslui, Bârlad si Husi

marți, martie 20, 2018, 3:00

Pentru anul curent, Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui si-a fixat un program amplu de actiuni de informare si constientizare. În programul cadru aprobat pentru anul 2018, in domeniul relatiilor de muncã au fost propuse actiuni de informare si constientizare a angajatorilor si a angajatilor cu privire la beneficiile muncii declarate si dezavantajele muncii nedeclarate, la aplicarea legislatiei nationale privind detasarea lucrãtorilor in cadrul prestãrii de servicii transnationale, precum si informarea cetãtenilor romani aflati in cãutarea unui loc de muncã in strãinãtate cu privire la riscurile la care se pot expune prin necunoasterea prevederilor legale. Alte actiuni vizeazã respectarea legislatiei specifice privind ucenicia la locul de muncã si efectuarea stagiului pentru absolventii de invãtãmant superior, respectarea prevederile legale referitoare la registrul general de evidentã a salariatilor, actiuni cu privire la activitatea de inregistrare a zilierilor. ‘În vederea realizãrii actiunilor de informare si constientizare, se vor organiza trimestrial, la sediul propriu si la punctele de lucru din municipiile Barlad si Husi, sesiuni de informare si constiantizare. Sesiunile din trimestrul I 2018 se vor desfãsura cum urmeazã: 27 martie, ora 10.00 – Vaslui; 28 martie, ora 11.00 – Barlad; 29 martie, ora 11.00 – Husi. În cadrul sesiunilor vor fi prezentate detaliat prevederile actelor normative care reglementeazã cadrul legislativ de desfãsurare a tuturor activitãtilor si categoriilor ocupationale la care se referã actiunile’, a spus Gheorghe Chirvase, inspertor sef al ITM Vaslui.