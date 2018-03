Infractorul audio-video, dupã gratii!

marți, martie 6, 2018, 3:00

Încã de cand avea 15 ani, Ionut Drãgusan, din Puscasi, a demonstrat veleitãti de infractor, ajungand in atentia politistilor dupã ce a talhãrit un alt copil. Trimis in judecatã, magistratii au decis, la inceputul anului trecut, sã i se aplice mãsura educativã neprivativã a asistãrii zilnice pe o duratã de 6 luni, timp in care ar fi trebuit sã urmeze un curs de pregãtire scolarã sau formare profesionalã. Un timp, s-a tinut de scoalã, urmand cursurile scolilor speciale din Vaslui, respectiv Husi, insã, la un moment dat, nu a mai fãcut acest lucru. Drept urmare, in iulie anul trecut, lucrãtorii Serviciului de Probatiune Vaslui au cerut, ca urmare a incãlcãrii de cãtre tanãr a obligatiei de a se prezenta la datele fixate de politisti, inlocuirea mãsurii educative neprivative de libertate cu cea a internãrii intr-un centru educativ. La jumãtatea lunii trecute, Judecãtoria Vaslui a admis aceastã cerere, mãrind si durata pedepsei, la un an de internare intr-un centru educativ. Desi s-ar mai fi putut bucura de libertate, cel putin panã la finalizarea unei eventuale contestatii a sentintei, Ionut Drãgusan a ajuns dupã gratii, de aceastã datã in arest preventiv. Motivul: dupã ce sa sustras supravegherii impuse de cãtre judecãtori, tanãrul s-a apucat de furat. La inceputul anului, el a pãtruns in douã locuinte de pe raza localitãtii Puscasi si a sustras aparaturã electricã si audio-video, in valoare de aproximativ 1.000 de lei. Ulterior, a valorificat aceste bunuri prin casele de amanet, astfel fiind si identificat ca fiind autorul furturilor. În timp ce era cercetat pentru aceste fapte, a iesit la ivealã cã Drãgusan este autorul si a altui furt, petrecut vara trecutã. Atunci, el ar fi pãtruns intr-un autoturism parcat pe o stradã din Puscasi, din care a sustras suma de 1.350 de lei. Acuzat de comiterea infractiunii de furt in formã continuatã, el a fost dus in fata magistratilor de la Judecãtoria Vaslui care au admis cererea fãcutã de procurori de arestare preventivã pentru 30 de zile a tanãrului infractor. Sperand sã se mai bucure de libertate, Ionut Drãgusan a contestat aceastã decizie, insã in zadar, Tribunalul Vaslui respingand contestatia, ca nefondatã. Dat fiind cã, intre timp, a implinit varsta de 18 ani, tanãrul infractor va fi judecat ca un matur si, dacã va fi gãsit vinovat, va ajunge in penitenciar, in loc de centru educativ destinat minorilor.