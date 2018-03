Informare în cadrul proiectului Startup Activator, astazi, la Prefectura

joi, martie 29, 2018, 3:00

Agentia pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Est, în parteneriat cu Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România si Consiliul Judetean Neamt, organizeazã, astãzi, începând cu ora 11.00, la sediul Prefecturii Vaslui, un eveniment de informare în cadrul proiectului Startup Activator.

Proiectul este finantat prin Programul Operational Capital Uman si va fi implementat in Regiunea Nord-Est in perioada ianuarie 2018- ianuarie 2021. ßStartup Activator’ isi propune incurajarea antreprenorialului, prin sustinerea infiintãrii de intreprinderi cu profil non agricol in zona urbana din regiunea Nord-Est. Prin proiect, vor fi selectate 500 de persoane (angajati, persoane care au o afacere, someri, persoane inactive, studenti) din Regiune, care vor participa la cursuri gratuite de dezvoltare a competentelor antreprenoriale si care vor avea posibilitatea sã participe la un concurs de planuri de afaceri in urma cãruia primele 75 de planuri, in ordinea punctajului obtinut la evaluare, vor fi finantate cu 160.000 lei fiecare (finantare 100% nerambursabilã). Evenimentul de la Vaslui are drept scop informarea potentialilor beneficiari cu privire la modul de inscriere in proiect si prezentarea oportunitãtilor de finantare si formare in domeniul antreprenoriatului. ‘Proiectul Startup Activator este sansa pe care persoanele interesate sã isi deschidã o afacere, in mediul urban, nu trebuie sã o rateze. Cei care vor aplica la concursul de planuri de afaceri si vor obtine finantarea, vor primi 75% din suma in avans, ceea ce constituie un sprijin considerabil. Suma poate fi folosita atat pentru achizitia de echipamente, cat si pentru plata salariilor’, subliniazã Vasile Asandei, Directorul General al Agentiei pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Est.