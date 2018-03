Indiferent de costuri, orice infractiune trebuie pedepsitã!

miercuri, martie 28, 2018, 3:00

Costul pedepsirii unui suspect de contrabandã de tigãri întrece cu mult valoarea prejudiciului fãcut statului prin vânzarea acestor produse supuse accizãrii. Reteta se aplicã perfect în cazul unui bãrbat din Blãgesti, condamnat definitiv zilele trecute. Mãcar suspendarea executãrii pedepsei de un an si jumãtate primite de Viorel Butã nu va mai afecta bugetul statului prin cazarea bãrbatului în penitenciar.

În februarie 2015, Viorel Butã, din Blãgesti, a fost descoperit de politisti vanzand tigãri de contrabandã, aduse din Republica Moldova. La perchezitie, au fost descoperite 71 de pachete de tigãri de diferite mãrci, astfel cã bãrbatul a fost cercetat si ulterior trimis in judecatã pentru sãvarsirea infractiunii de contrabandã in formã asimilatã a detinerii de bunuri si mãrfuri care trebuie plasate sub regim vamal cunoscand cã acestea provin din contrabandã. În decembrie 2017, Judecãtoria Barlad l-a condamnat pe Viorel Butã la un an de inchisoare cu suspendarea executãrii pedepsei, urmand ca acesta sã presteze muncã neremuneratã in folosul comunitãtii pe o perioadã de 90 de zile lucrãtoare fie la Primãria Comunei Blãgesti, fie la Politia Blãgesti. Nemultumiti de sentintã, procurorii au fãcut contestatie, in urma cãreia Curtea de Apel Iasi a decis, sãptãmana trecutã, majorarea la un an si jumãtate, tot cu suspendare, a pedepsei initiale. Culmea, cheltuielile totale prilejuite de rezolvarea in instantã a acestui caz de contrabandã depãsesc cu mult valoarea prejudiciului, calculat de ANAF la 585 lei, chiar dacã se pune la socotealã si dobanzile si penalitãtile de intarziere, panã la data achitãrii efective a debitului de cãtre condamnat. Cat priveste costurile pentru condamnarea contrabandistului, acesta va trebui sã achite 800 de lei, cheltuieli judiciare fãcute in timpul urmãririi penale si pentru solutionarea dosarului la Judecãtoria Barlad, la care se adaugã cheltuielile ce rãman in sarcina statului, alti 520 lei, onorariul avocatilor din oficiu, plus cele prilejuite de solutionarea apelului procurorului. Dar, nu-i asa, nici o infractiune nu trebuie sã rãmanã nepedepsitã!