Începe evaluarea psihosomaticã a prescolarilor care vor sã intre la scoalã

De luni, incepe inscrierea copiilor care implinesc varsta de 6 ani panã la data de 31 august 2018, in invãtãmantul primar, la clasa pregãtitoare. Actiunea va avea loc in perioada 5 – 23 martie, prin completarea de cãtre pãrinti, online sau la unitatea de invãtãmant la care solicitã inscrierea copiilor, a cererilortip de inscriere. Tot atunci se va face si validarea cererilor-tip de inscriere, zilnic, de luni panã vineri, in intervalul orar 8.00-18.00. Cu exceptia cazurilor speciale, aprobate de conducerile scolilor si a Inspectoratului Scolar Judetean, inscrierea copiilor se va face tinand cont de domiciliul acestora, respectiv la scolile din circumscriptia de care apartine candidatul. Procesarea cererilor se va face in perioada 27 – 29 martie, iar listele cu candidatii inmatriculati, cu numãrul de locuri rãmase libere si cu copiii neinscrisi dupã prima etapã vor fi publicate pe 30 martie. Pãrintii ai cãror copii implinesc varsta de 6 ani panã la data de 31 august 2018 inclusiv, au obligatia de a inscrie copiii in invãtãmantul primar in clasa pregãtitoare. În ceea ce priveste copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018, ai cãror pãrinti doresc sã-i inscrie in noul an scolar in clasa pregãtitoare, copiii trebuie ca, anterior depunerii cererii de inscriere, sã fie supusi unei evaluãri psihosomatice, la centre special desemnate. La fel se procedeazã si in cazul copiilor care implinesc 6 ani inainte de data de 31 august 2018 ai cãror pãrinti, din motive intemeiate, incã nu vor sã-i inscrie la scoalã. La nivelul judetului Vaslui, Inspectoratul Scolar Judetean a desemnat sapte astfel de centre, din care trei in municipiul Vaslui, unul la Grãdinita nr. 15 si douã centre la CJRAE, institutie situatã in curtea ISJ. Alte douã centre de evaluare psihosomaticã sunt deschise la Barlad, in cadrul Scolilor Gimnaziale ‘George Tutoveanu’ si ‘Episcop Radu Antonovici’, copiii din zona Husi se vor prezenta la centrul de evaluare din cadrul Scolii Gimnaziale ‘Anastasie Panu’, din municipiu, in timp ce, pentru copii din zona Negresti, un astfel de centru a fost deschis la Scoala Gimnazialã ‘Mihai David’ din oras. Evaluarea psihosomaticã se va realiza in prezenta pãrintelui sau tutorelui care a solicitat acest lucru, iar cererile in acest sens sunt furnizate de centrele de evaluare si sunt completate in ziua evaluãrii copilului. ‘În cazul in care existã solicitãri de inscriere in clasa pregãtitoare a unor copii care implinesc varsta de 6 ani dupã data de 1 ianuarie 2019, inspectoratele scolare sau unitãtile de invãtãmant vor consilia pãrintii privind nevoia de a lua decizii in interesul educational al copilului si ii vor informa cã solicitarea nu poate fi depusã decat in urma evaluãrii dezvoltãrii psihosomatice care sã ateste pregãtirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregãtitoare. În cazul in care rezultatul evaluãrii aratã cã dezvoltarea psihosomaticã nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregãtitoare, copiii vor fi inscrisi in grupa mare din invãtãmantul prescolar. Rezultatul evaluãrii nu poate fi contestat’, aratã conducerea ISJ Vaslui, in comunicatul postat pe site-ul institutiei. La nivelul judetului Vaslui, pentru anul scolar 2018 – 2019, pentru clasa pregãtitoare sunt disponibile 125 de locuri in invãtãmantul de masã stepby- step, 2.435 de locuri in invãtãmantul normal, 1.195 de locuri in clase cu predare simultanã si 13 locuri in scolile speciale, respectiv la Centrele Scolare de Educatie Incluzivã ‘Constantin Pufan’ si ‘Elisabeta Polihroniade’ din Vaslui.