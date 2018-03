Încã un megaproiect al CJ intrã în implementare

joi, martie 1, 2018, 3:00

Dupã primirea votului din partea consilierilor judeteni pentru schimbarea titulaturii, un alt megaproiect al CJ, „Sprijin pentru pregãtirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apã si apã uzatã din judetul Vaslui, în perioada 2014 – 2020”, proiect în valoare de 24 milioane lei fãrã TVA va intra în curând în implementare. Accesat în 2014 cu o valoare la acea datã de 33,5 milioane lei, acest proiect, prin care se doreste reabilitarea infrastructurilor de apã si apã uzatã de la nivelul oraselor si extinderea acestora spre mediul rural, si-a gãsit abia anul trecut executantul, o asociere de firme românesti si daneze.

În 2014, Aquavas SA accesa un proiect cu finantare de la Ministerul Dezvoltãrii prin Programul Operational Infrastructurã Mare (POIM) 2014 – 2020, ‘Asistentã tehnicã pentru pregãtirea aplicatiei de de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apã si apã uzatã din judetul Vaslui, in perioada 2014 – 2020’, in valoare, la acea datã, de 33,5 milioane lei, din care 1% contributia CJ Vaslui, in calitate de membru al APC Vaslui. În principal, prin acest proiect se puneau bazele unui amplu program de reabilitare a infrastructurii de apã si apã uzatã de la nivelul comunitãtilor urbane si extinderea acestora cãtre mediul rural. Au urmat apoi obisnuitele licitatii si contestatii, pentru ca abia la sfarsitul lunii octombrie anul trecut sã fie desemnat executantul proiectului si semnat contractul de servicii aferent cu un asociere romano-danezã formatã din Ramboll South East Europe Bucuresti, Ramboll A/S Copenhaga si SC Interdevelopment SRL Bucuresti. Între timp, in 2016 au fost aduse modificãri ‘Ghidului Solicitantului privind dezvoltarea infrastrucutrii integrate de apã si apã uzatã pentru POIM 2014 – 2020’. Modificãrile nu au afectat proiectele deja aprobate, doar in sensul schimbãrii denumirii acestora, din ‘Asistentã tehnicã…’ in ‘Sprijin pentru pregãtirea aplicatiei de de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apã si apã uzatã din judetul Vaslui, in perioada 2014 – 2020’. Totodatã, in aceastã perioadã, a fost modificatã semnificativ si valoarea contractului. Astfel, dupã finalizarea licitatiilor, noua valoare a contractului a ajuns la 23,968 milioane lei, din care 85% valoare totalã eligibilã nerambursabilã, respectiv suma de 20,142 milioane lei, din care 17,12 milioane bani din fondul de coeziune si 2,819 milioane lei de la bugetul de stat. Beneficiarul, Aquavas SA, va trebui sã asigure, pe langã cheltuielile neeligibile, 3,8 milioane lei, si o cofinantare de 1% din valoarea eligibilã, respectiv 201.419 lei, bani ce vor fi acordati de CJ Vaslui. Aceste modificãri, a titulaturii si a valorii proiectului, respectiv a cofinantãrii acordate de CJ, trebuiau aprobate de consilierii judeteni in termen de 6 luni de la semnarea contractului. Odatã indeplinitã aceastã conditie, in sedinta de marti a CJ Vaslui, acest nou megaproiect va putea intra in implementare, finantarea fiind valabilã si ulterior anului 2020.