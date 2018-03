Încã un exercitiu tactic al pompierilor vasluieni

vineri, martie 23, 2018, 3:00

Ieri, incepand cu ora 11.25, s-a desfãsurat un exercitiu tactic cu forte si mijloace in teren, avand tema ‘Interventia fortelor specializate pentru limitarea si inlãturarea urmãrilor unui incendiu la Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Vaslui’. Potrivit scenariului exercitiului, ‘dispeceratul inspectoratului pentru situatii de urgentã este anuntat despre producerea unui incendiu la centrala termicã, in urma unui cutremur de 6,9 grade pe scara Richter, produs in zona Vrancea, cu posibilitatea extinderii la intregul centru de recuperare’. La locul interventiei s-au deplasat pompierii Detasamentului Vaslui cu douã autospeciale de lucru cu apã si spumã si autospeciala de transport victime multiple. Înainte de sosirea serviciilor profesioniste, personalul de pe locul de muncã actioneazã concomitent pentru localizarea incendiului cu mijloacele initiale de stingere si deschiderea usilor de evacuare. Ajunsi la locul interventiei, pompierii militari se organizeazã in douã echipe de interventie, actionand pentru localizarea si lichidarea incendiului, deblocarea cãilor de acces, precum si pentru cãutarea si evacuarea persoanelor aflate in imposibilitatea de autoevacuare. Amploarea evenimentului a impus evacuarea personalului existent din centrul de recuperare. Scopul exercitiului a constat in verificarea gradului de interventie, organizare, desfãsurare si coordonare a actiunilor de salvare si evacuare a bolnavilor, a modului de organizare a cooperãrii intre fortele participante, a modului de functionare a instalatiilor de alimentare cu apã, respectiv hidranti exteriori si interiori, a accesibilitãtii in centru, precum si capacitatea de rãspuns a fortelor profesioniste la descarcerare si in cazul interventiilor de cãutare-salvare.