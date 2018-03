În ultimele zile, consumul de gaze naturale a crescut cu circa 40%

vineri, martie 2, 2018, 3:00

Vasluienii au crescut consumul de gaze naturale, în ultimele zile, cu circa 40%. În ciuda informatiilor apãrute în presa centralã, potrivit cãrora sistemul national nu are suficient de multe gaze, în zona Moldovei nu se înregistreazã probleme. Zilnic, necesarul de consum este completat cu gaze extrase din depozite. De mentionat cã, în situatii extreme, populatia are prioritate în ceea ce priveste alimentarea cu gaze naturale.

Temperaturile extreme din ultimele zile au crescut exponential consumul de gaze naturale. Astfel, comparativ cu sãptãmana trecutã, consumul de gaze naturale de la nivelul judetului Vaslui este mai mare cu circa 40%. Cat priveste informatiile apãrute in presa centralã, potrivit cãrora sistemul national de transport al gazelor este in dezechilibru, in zona Moldovei situatia este sub control. ‘În zona noastrã, nu sunt probleme. Am scos din depozite gaze naturale si nu vor fi probleme cu asigurarea presiunii nici in zilele urmãtoare. Avem si vineri (astãzi, n.r.) atentionare de cod portocaliu de temperaturi scãzute, iar dupã aceea, prognozele aratã cã vremea se va ameliora. Necesarul din sistem il completãm din depozite, de unde am scos, si ieri, si astãzi (pe 28 februarie si 1 martie, n.r.) gaze naturale. Populatia sã nu se ingrijoreze, deoarece are prioritate la aprovizionare cu gaze. Defectiunile care au mai apãrut in sistem au fost remediate operativ de echipele de interventie’, a spus Adrian Tighici, directorul Gaz Est Vaslui.

Probleme în sistemul national

Potrivit presei centrale, incepand de marti, 27 februarie, sistemul national de transport al gazelor este in stare de dezechilibru, volumul de gaze din conducte fiind sub nivelul optim. Sistemul national nu are suficient de multe gaze si se aflã aproape de starea de risc, in conditiile in care consumul a crescut puternic pe fondul temperaturilor scãzute. La inceputul acestei sãptãmani a avut loc un Comandament de iarna la Guvern, insã nu au fost comunicate deciziile adoptate. În planul de urgentã ar putea fi trecutã limitarea in transe a consumului in zona industrialã. Un astfel de plan de urgentã a mai fost aprobat in ianuarie 2017. Consumul crescut ar putea fi acoperit din cantitãti mai mari provenite din import. De asemenea, centralele termice pot trece pe combustibil alternativ (pãcurã). În prezent, la nivel national, in depozite se aflã circa 570 de milioane de metri cubi de gaze, insã tehnic nu pot fi extrase decat 15-16 milioane metri cubi zilnic. Aceastã cantitate este obisnuitã pentru sfarsitul de iarnã. În ultimele zile geroase, consumul de gaze a depãsit 60 milioane metri cubi, ajungand aproape de 70 milioane metri cubi, in conditiile in care intr-o zi normalã de iarnã, consumul este de circa 50 milioane metri cubi.