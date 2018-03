IMS – Soldatul care refuzã sã se predea

vineri, martie 30, 2018, 3:00

Desi produse timp de sase ani la uzinele de la Câmpulung Muscel, masinile de teren Aro M461C, având o formã specificã – o caroserie având colturile rotunjite -, cunoscute mai degrabã sub denumirea de IMS, sunt destul de rar vãzute pe soselele din tarã. Asta si pentru cã aproape jumãtate din cele peste 80 de mii de unitãti produse au fost destinate exportului, iar multe dintre cele rãmase au fost în dotarea armatei si a organelor de militie, ulterior, fiind casate. Totusi, vasluianul Marian Radu a reusit sã gãseascã un astfel de IMS, pe care, dupã ce l-a reconditionat împreunã cu fiul sãu, Vlad, un licean care deja a luat microbul vehiculelor istorice de la tatãl sãu, l-a înscris în «Retromobil Club România» – Filiala Vaslui. Deja, bãtrânul IMS a participat la primul sãu eveniment organizat de Asociatie si poate fi admirat pe strãzile de Vaslui, nu putini fiind cei care întorc privirile dupã ceea ce a fost una din masinile simbol ale tineretii lor.

Aro M461C este masina de teren româneascã produsã la Uzina Aro de la Câmpulung Muscel, uzinã care initial avea denumirea Intreprinderea Metalurgicã de Stat, de unde si prescurtarea numelui acestor modele, IMS. Produs între 1969 si 1975, Aro M461C a fost de fapt o actualizare a deja consacratului M461, model lansat în anul 1964. Modelul C beneficia de motorul M207, denumit si „Jumãtate de Carpati”, care avea ca punct de plecare motoarele utilizate la camioanele SR 131. Motorul cu o capacitate cilindricã de 2500 cmc, alimentat cu benzinã, fãcea ca, cel putin pe hârtie, masina sã aibã 70 de cai putere. De asemenea, cutia de viteze era în 4 trepte, acestea reprezentând îmbunãtãtiri considerabile fatã de modelul rusesc GAZ 69, pe platforma cãruia a fost construit Aro. Fiabilitatea masinii i-a adus si popularitatea, jumãtate dintre cele 80.233 de exemplare produse fiind exportate în 32 de state ale lumii. Poate acesta este si motivul pentru care, în ziua de astãzi, Aro M461C este destul de rar întâlnitã în România. Mai mult, a fost vehiculul preferat al Militiei si Armatei, casarea în timp a parcului auto a acestor institutii ducând la disparitia multor masini din peisajul cotidian. Unele însã au avut o soartã mai fericitã si au ajuns pe mâinile unor pasionati de asemenea vehicule, cândva simbol al Epocii de Aur. Este cazul unui astfel de IMS, care, cândva, a fost folosit ca vehicul de transmisiuni la o unitate militarã, acum proprietatea vasluianului Marian Radu, si care, complet reconditionat, a putut fi deja admirat la Retroparada „Retromobil Club România” – Filiala Vaslui din toamna trecutã. Îndrãgostit de acest vehicul de pe vremea când era militar în termen, Marian Radu îsi dorea cu ardoare un IMS, însã ani de zile cãutãrile sale nu au avut succes. „În vara anului 2017, am vãzut pe publicat un site de specialitate primul Aro M461C pe care îl gãsisem în ultimii doi ani. Era fabricat în anul 1974 si pãrea a avea piese integral originale, însã ceea ce-mi-a atras atentia a fost faptul cã masina era la vopsea originalã si nu fusese revopsitã decât la unitatea militarã de la Câmpulung Muscel, si, de asemenea, avea toate elementele de fabricã, inclusiv deosebitele anvelope Danubiana, specifice acestui model. Aveam sã aflu prin telefon pretul si, dupã un drum destul de lung tocmai pânã la Buzãu, am avut sansa sã o vãd în realitate. Era o masinã frumoasã, care avea totusi unele imperfectiuni, însã sunetul inconfundabil al motorului mi-a amintit de tinerete, de vremurile când lucram pe asemenea masini ca tânãr soldat în armatã. În final noi, adultii, suntem niste copii legati pe veci de mirosuri si amintiri, asa cã acesta a fost principalul factor când am hotãrât cã masina meritã sã fie cumpãratã. A urmat o tranzactie în urma cãreia am devenit proprietarul unei masini vechi de 43 de ani. Drumul spre casã de la Buzãu a fost destul de dificil, caseta de directie a masinii fiind defectã, însã entuziasmul meu nu a scãzut nici un moment. Ajuns la Vaslui, mam decis sã fac o excursie la Câmpulung Muscel, locul de nastere al masinii, pentru a face rost de piesele originale necesare reparatiilor. Fiul meu Vlad, desi doar elev în clasa a IX-a este deja un împãtimit al masinilor clasice si m-a ajutat cu foarte mare entuziasm la reparatiile care au urmat. Nu a durat mult si, la câteva sãptãmâni de la achizitie, am început demersurile pentru obtinerea atestatului de vehicul istoric. Masina a obtinut acest atestat fãrã absolut nici o problema, corespunzând din toate punctele de vedere exigentelor specialistilor filialei Vaslui a aRetromobil Club România”. Câteva luni mai târziu, bãtrânul IMS a participat la primul eveniment Retromobil din viata sa, Retroparada Toamnei de la Vaslui. Acum, eu si fiul meu sperãm ca aceastã poveste sã continue multi ani la rând, cu atât mai mult cu cât Vlad abia asteaptã sã împlineascã vârsta necesarã pentru a obtine permisul si sã conducã masina de teren româneascã Aro M461C”, povesteste Marian Radu, proprietarul IMS-ului care, în ciuda venerabilei vârste de 44 de ani, încã atrage privirile vasluienilor atunci când circulã pe strãzile orasului. Asociatia „RETROMOBIL CLUB ROMÂNIA” este Asociatia nationalã a detinãtorilor si restauratorilor de vehicule istorice, care are ca scop promovarea si încurajarea conservãrii, restaurãrii si utilizãrii vehiculelor istorice în conditii istorice si tehnice corecte.