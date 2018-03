Ianuarie cu ghinion: 13 firme au intrat în insolventã!

marți, martie 13, 2018, 3:00

Tn prima lunã a acestui an, 13 firme din judetul Vaslui au intrat in insolventã. Dacã ce raportãm la luna ianuarie 2017, cand au intrat in lichidare judiciarã doar douã firme, rezultã o dinamicã de 550%. Anul trecut, judetul Vaslui s-a clasat pe penultimul loc in tarã in ceea ce priveste numãrul intrãrilor in insolventã. Potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului, in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017, au intrat in insolventã 57 de firme. La finalul anului trecut, la nivel national, doar in judetul Mehedinti au fost inregistrate mai putine firme intrate in lichidare judeciarã (51 de societãti comerciale). Tn perioada de criza economicã, incapacitatea bãncilor de a credita, precum si slaba atragere a fondurilor europene au crescut vertiginos numãrul firmele care au solicitat intrarea in insolventã. Spre exemplu, in anul 2011, nu mai putin de 197 agenti economici vasluieni au intrat in lichidare judiciarã, iar in 2010, alte 241 de societãti.