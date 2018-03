Hoata fugitã dupã condamnare pierde o nouã sansã de a reveni liberã acasã

marți, martie 6, 2018, 3:00

Condamnatã, în urmã cu zece ani, la 3 ani de închisoare cu executare pentru comiterea mai multor furturi si tâlhãrii, vasluianca Ramona Fotache ar vrea sã se revinã acasã de pe meleagurile strãine, unde a fugit înainte de pronuntarea sentintei. Pentru a fi sigurã cã nu va ajunge direct dupã gratii, ea a încercat mai multe cãi, de la contestatie la executare, pe motiv cã fapta s-ar fi prescris, la rejudecarea dosarului. Toate cererile i-au fost refuzate, cea de rejudecare în lipsã a dosarului fiind respinsã, zilele trecute, ca tardivã.

În 2008, pe cand avea doar 30 de ani, vasluianca Ramona Fotache avea vechime in ale furturilor, fiind deja condamnatã in mai multe randuri pentru astfel de fapte. Cu un an inainte, ea fusese condamnatã la 8 luni de inchisoare, cu suspendarea executãrii pedepsei, dupã ce, impreunã cu alte douã persoane, dãduse iama prin mai multe magazine si gospodãrii, de unde a furat tot ce i-a picat la manã. Femeia a continuat sã fure, ba, mai mult, a trecut si la talhãrii. Dupã ce l-a deposedat prin violentã pe un tanãr de bunurile pe care le avea asupra lui si a fost prinsã, a primit incã o pedeapsã, de 3 ani de inchisoare, tot cu suspendare, din partea Tribunalului Vaslui. Nici aceastã nouã condamnare nu i-a servit drept lectie, dat fiind cã, in martie 2008, a fost din nou condamnatã, tot la 3 ani de inchisoare, fiind ridicate si suspendãrile pedepselor anterioare. În plus, magistratii Judecãtoriei Vaslui au decis contopirea pedepselor si aplicarea celei mai grele, de 3 ani, insã cu executare. Înainte de pronuntarea sentintei, Ramona Fotache a dispãrut din tarã, ajungand astfel pe lista infractorilor cãutati pentru cã se sustrag executãrii pedepsei. La 10 ani de la comiterea infractiunilor, crezand cã faptele sale s-au prescris, Ramona ar incercat sã revinã pe plaiurile natale, insã nu oricum, ci avand siguranta cã va fi liberã. De aceea, in noiembrie 2016, ea a depus la Judecãtoria Vaslui o contestatie la executare formulatã cu privire la implinirea termenului de prescriptie a executãrii pedepsei de 3 ani inchisoare aplicatã prin sentinta penalã, rãmasã definitivã in 2008. Se pare insã cã nu calculase bine anii, pentru cã Judecãtoria Vaslui a respins, anul trecut, cererea, ca fiind neintemeiatã, concluzie insusitã si de Tribunalul Vaslui, care a judecat contestatia formulatã in acest sens de fugarã. Ramona nu s-a lãsat si, la inceputul acestui an, a fãcut o nouã cerere la Tribunalul Vaslui, ca, in lipsã, sã-i fie redeschis procesul penal, in care, in 2006, fusese condamnatã la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru talhãrie. Ea spera sã scape astfel de aceastã pedeapsã, iar condamnarea din 2008, pentru furturi, care i-a adus sentinta cu executare, sã fie astfel transformatã intr-una cu suspendare, si astfel sã se poatã intoarce acasã fãrã teama cã va ajunge in inchisoare. Sperantele iau fost nãruite de judecãtori, care au dispus ‘respingerea ca tardivã a cererii de redeschidere a procesului penal in cazul judecãrii in lipsã a persoanei condamnate Fotache Ramona, referitoare la condamnarea acesteia de 3 ani inchisoare prin sentinta penalã nr. 248/16.05.2007’. În aceste conditii, reintoarcerea acasã a hoatei fugare pare tot mai departe, vasluianca figurand in continuare in evidentele IPJ Vaslui printre cei peste o sutã de condamnati de pe aceste meleaguri care se sustrag executãrii unor pedepse cu inchisoarea.