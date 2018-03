Haite criminale

joi, martie 15, 2018, 3:00

Caz revoltãtor petrecut în câteva gospodãrii de pe strãzile Closca si Învãtãturii, din Bârlad. Aici, o haitã de câini – majoritatea cu stãpân, însã lãsati de zile bune liberi pe strãzi – a pãtruns în curtile oamenilor, atât ziua, cât si în toiul noptii, si a început sã le sfîsie pãsãrile din bãtãturã. Pãgubitii au reusit sã alunge animalele agresive abia dupã ce au pus mâna pe bâte si securi. În total, zece gãini si doi cocosi le-au cãzut victime câinilor flãmânzi. Dacã Primãria nu va interveni, oamenii amenintã cã îsi vor face singuri dreptate.

Incidentul s-a petrecut acum cateva zile, insã cei care au avut de suferit au prins curaj sã vorbeascã abia ieri, cand, spun ei, au citit in ziarul nostru despre disperarea autoritãtilor in legãturã cu problema cainilor comunitari din oras, al cãror numãr, in loc sã scadã, pare sã creascã de la o lunã la alta. Desi povestea este simplã, consecintele sunt grave iar implicatiile, si mai si. De ceva vreme, la intersectia strãzilor Closca si Învãtãturii, s-a aciuat o haitã de 14-16 caini. Cel mai probabil, cu stãpan, spun riveranii, intrucat animalele nu sunt agresive cu cei ce le trec prin fatã iar unele exemplare chiar au zgãrzi la gat si par sã fie destul de bine ingrijite. Numai cã, fiind perioada imperecherii iar haita, formatã in mare parte din masculi, acestia nu au mai de zile bune pe la casele stãpanilor, asteptand ca femelele din grup sã intre in cãlduri… ‘Dar i-a zãpãcit foamea si ziua in amiaza mare m-am trezit cu ei in curte. Unii au sãpat pe sub un gard iar altii, mai mari, au rupt o scandurã si au sãrit toti pe gãini. Era o invãlmãsealã totalã cand am auzit eu zgomotul. Am pus mana pe un par si pe o secure si m-am dus la ei. Deja, imi omoraserã sase gãini si un cocos… Abia am reusit sã ii dau afarã din curte!’, ne-a spus un locuitor al strãzii Învãtãturii. Un altul spune cã la el ‘atacul’ s-a dat in toiul noptii si cã doar zgomotul produs de unele pãsãri incoltite in cotete i-a salvat de la moarte celelalte orãtãnii din curte. ‘Eu nu eram acasã, dar era fratele meu. Undeva pe la ora 02.30, a auzit gãlãgie mare in cotetul gãinilor si, cand a iesit afarã, a vãzut mai mult de zece caini cum trãgeau de gãini. Cand a strigat la ei, unii au devenit agresivi si noroc cã a avut timp sã punã mana pe o batã pentru a se apãra. Cand s-a luminat, am vãzut cã omoraserã un cocos mare si patru gãini’, a povestit bãrbatul, care locuieste, ce ironie, pe strada Closca. La fel de revoltati sunt si alti riverani care, tot ieri, au amenintat cã, in cazul in care autoritãtile nu vor lua mãsuri cand vor afla despre pãtania lor, isi vor face singuri dreptate. ‘Nu se poate asa ceva! Avem copii si nepoti care vin la noi in week-end iar dacã javrele astea atacã si in curte, cat mai e panã sã ii incolteascã pe stradã?! Dacã nu se face ceva cu ei, sã li se gãseascã stãpanii sau sã fie dusi de aici, avem otravã, bolduri, avem furci, vedem noi ce facem…!’, strigau alti oameni supãrati.

Pe când masuri?

Pentru a demonstra cã vorbesc serios, oamenii ne-au pus la dispozitie si cateva imagini suprinse chiar de ei, atat cu o parte din animalele agresive (foto mare), cat si cu ‘victimele’ pe care acestea le-au fãcut atunci cand le-au atacat cotetele de gaini (medalion). Tot in editia de ieri a ziarul nostru scriam despre nemultuimirea primarului Dumitru Boros in legãturã cu programul de capturare a cainilor de pe strãzi si cu stadiul acesteia, care nu ar avansa la fel de repede pe cat o cere situatia din teren. În plus, edilul-sef s-a arãtat si foarte dezamãgit de lipsa de implicare a unor localnici care detin caini la curti si care refuzã sistematic sã ii sterilizeze si, in plus, ii mai lasã si liberi pe strãzi. Însã, fiind deja asaltat de zeci de plangeri de oamenii din oras, in momentul in care a aflat si despre incidentul cu gãinile, primarul Boros a rãbuhnit: ‘Asa cum am mai spus, fenomenul a scãpat de sub control iar oamenii, pe bunã dreptate, au tot dreptul sã fie revoltati. Asta este realitatea cu care ne confruntãm! Am cerut mãsuri si ne asigurãm cã vor fi luate’, a spus primarul Boros.