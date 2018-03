Gerul si zãpada întârzie delansarea «Lunii plantãrii arborilor»

miercuri, martie 7, 2018, 3:00

Temperaturile extrem de scãzute inregistrate in primele zile ale lunii martie intarzie debutul activitãtilor din cadrul ‘Lunii plantãrii arborilor’. Terenurile care urmeazã sã fie transformate in santiere de impãduriri sunt incã acoperite cu un strat gros de zãpadã, iar pãmantul este inghetat si nu permite plantarea copãceilor. La fel ca si in anii trecuti, silvicultorii vasluieni sunt pregãtiti pentru inceperea actiunilor de plantat, iar cand vremea o va permite, vor trece la actiune. De regulã, activitãtile din cadrul ‘Lunii plantãrii argorilor’ au loc in perioada 15 martie – 15 aprilie. Anul trecut, programul lucrãrilor de regenerare a pãdurilor fixat de Directia Silvicã (DS) Vaslui a fost urmãtorul: regenerãri totale – 432 hectare (ha), din care 363 ha regenerãri naturale si 69 ha regenerãri artificiale. De asemenea, pe 37 ha cu vegetatie forestierã s-a mai desfãsurat un program de lucrãri de completãri a arborilor. În Romania, actiunea silvicultorilor ‘Luna plantãrii arborilor’ dateazã din anul 1936 si a fost lansatã la initiativa unui mare silvicultor Marin Drãcea, inalt functionar in Ministerul Domeniilor. ‘Pãdurea este o uriasã uzinã de oxigen, dar si un important izvor de apã, pentru cã, in cursul unui an, un hectar de pãdure poate retine in sol peste 6.000 de metri cubi de apã, cantitate echivalentã cu consumul anual de apã a 70 de persoane din mediul urban. Pãdurea sprijinã enorm agricultura prin perdelele sale de protectie, ce asigurã sporirea umiditãtii atmosferei in zona culturilor agricole’, au precizat reprezentantii DS Vaslui.