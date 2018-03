Furnizorii si procesatorii saboteazã programul dedicat cãrnii de porc

marți, martie 20, 2018, 3:00

Pânã acum 65 de fermieri valuieni s-au înscris în programul privind producerea cãrnii de porc. În timp ce cererea de purcei a crescut la 582 exemplare, în judetul Vaslui si în judetele învecinate nu existã niciun furnizor de purcei de rasã. Mai mult, procesatorii boicoteazã programul national si preferã sã cumpere carne de porc din import, la un pret mai mic.

Numãrul crescãtorilor de porci din judetul Vaslui care se inscriu in programul guvernamental privind acordarea unui ajutor de minimis in vederea producerii cãrnii de porc creste de la o sãptãmanã la alta. Potrivit datelor Directiei pen tru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui, in prezent, sunt inscrisi in program 65 de fermieri, care au solicitat 582 de purcei obtinuti din scroafe care se incadreazã in standar dul raselor Bazna sau Mangalita. În timp ce numãrul crescãtorilor care aderã la program creste, in judetul Vaslui si judetele limitrofe nu s-a inre gistrat niciun furnizor de purcei de rasã. Pe langã furnizorii de purcei, nici procesatorii nu se inghesuie sã intre in program. ‘Am discutat cu mai multi furnizori, dar nu doresc sã intre in program. Sperãm sã atragem in program si furnizori de purcei. Am avut intalniri cu patru procesatori, dar nici acestia nu sunt interesati de schema de ajutor de minimis. Ei sustin cã pretul de 11 lei/kg in viu, stabilit in cadrul programului guvernamental, este mare. Preferã sã achizitioneze din import carcasã de porc la un pret mult mai mic, in jur de 6 lei/kg’, a spus Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui. În data de 16 ianuarie 2018 a fost publicatã, in Monitorul Oficial nr. 39, hotãrarea privind aprobarea schemei de ‘Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescãtorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita in vederea producerii cãrnii de porc’. Crescãtorii primesc minim 2 si maxim 10 purcei, cu o greutate minimã de 10 kilograme, pentru crestere, ingrãsare si livrare, a minimum 50% din porcii grasi, cãtre un procesator cu care au incheiat contract in acest sens, la o greutate, in viu, de minimum 130 kilograme/cap. Purceii pentru crestere si ingrãsare sunt preluati de procesatori de la furnizorii de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita, in baza unui contract de livrare si transportati cãtre crescãtorii de porci eligibili. ‘Ajutorul de minimis reprezintã numãrul de purcei primiti cu titlu gratuit din rasele Bazna si/sau Mangalita de beneficiari, iar valoarea acestuia se calculeazã solicitantului ajutorului, respectiv furnizorului de purcei, prin inmultirea numãrului de purcei cu 250 lei/cap purcel’, a mai spus Gigel Crudu.