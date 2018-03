Fermierii vasluieni, deci si umple pietele

joi, martie 29, 2018, 3:00

Peste 70 de producãtori din judetul Vaslui au solicitat avize în vederea comercializã rii pe piatã a productiei pe stoc din 2017 si a legumelor obtinute în acest an. Tãranii vor scoate la vânzare porumb, floarea-soarelui, fasole uscatã, rãdãcinoase, ceapã verde, spanac, usturoi verde, ridichi etc. Anul trecut, 1.593 de fermieri au primit avize consultative pentru comercializarea productiei din cultura mare, pomi fructiferi, vitã-de- vie etc.

Fermierii din judetul Vaslui îsi scot la vânzare produsele agricole pãstrate pe stoc din productia anului trecut. Anul acesta, Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui a eliberat 72 de avize consultative în sectorul vegetal pentru comercializarea product iei. Din numãrul total de avize, 47 au fost solicitate pentru comercializarea productiei pe stoc din anul trecut. Este vorba despre porumb, grâu, floarea-soarelui, fasole uscatã, rãdãcinoase (morcov, pãtrunjel, pãstârnac, telinã etc.). Cele 25 de avize acodate pentru productia din 2018 vizeazã legume obtinute în solarii: spanac, ceapã verde, usturoi verde, mãrar, pãtrunjel, ridichi etc. Anul trecut, o parte din fermieri au vândut productia direct de pe câmp, în speranta obtinerii unui pret bun. În schimb, o mare parte din producãtorii agricoli vasluieni au mizat pe stocarea cerealelor în momentele când tarifele de pe piatã vor fi în crestere. Din nefericire, fermierii care au scontat pe un astfel de scenariu au avut mai mult de pierdut. La peste jumãtate de an de la depozitarea cerealelor, pretul acestora nu a crescut astfel încât fermierii sã fie pe plus din punct de vedere financiar. La aceastã datã, în judetul Vaslui functioneazã 140 de depozite autorizate, pentru stocarea unei cantitãti de 521.142 tone de cereale. Este vorba despre 114 magazii, cu o capacitate de stocare de 339.504 tone, si 26 de silozuri, cu o capacitate de 181.645 tone.

Peste 1.500 de avize eliberate în 2017

Anul trecut, DAJ Vaslui a eliberat 1.593 de avize consultative în sectorul vegetal. Pentru eliberarea documentelor, au fost verificati în teren producãtorii agricoli, pentru a se constata existenta culturilor si stabilirea mãsurilor de sprijinire în valorificarea productiei. Verificãrile s-au desfãsurat în baza Legii nr. 145/2014 privind stabilirea unor mãsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol. Atestatele de producãtor în sectorul vegetal au fost emise pentru activitãti precum legume, cultura mare, pomi fructiferi, vitã-de-vie etc. „Fermierii sunt interesati sã îsi vândã produsele agricole în piete. Atestatele de producãtor individual sunt eliberate de cãtre primari, iar noi acordãm un aviz consultativ. Odatã ce primarul a eliberat atestatul de producãtor, tãranii dispun de dovada cã sunt producãtori si nu intermediari”, a spus Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui. Începând cu luna mai 2015, comercializarea produselor agricole obtinute în gospodãria proprie se face în baza „Atestatului de producãtor”, document care a înlocuit „Certificatul de producãtor” eliberat conform HG nr. 661/ 2001, act normativ abrogat. Atestatul de producãtor este valabil un an calendaristic de la data emiterii si se vizeazã semestrial, prin aplicarea stampilei si semnãturii primarului comunei, orasului sau municipiului. Producãtorii agricoli persoane fizice care vor sã comercializeze produse agricole vor trebui, mai întâi, sã obtinã un atestat de producãtor, care va înlocui certificatul de producãtor utilizat pânã în prezent. Documentul cuprinde numele si prenumele producã torului agricol, precum si denumirea produselor si suprafata de teren exploatatã, respectiv efectivele de animale, care sunt înregistrate în registrul agricol organizat de autoritãt ile administratiei publice locale pe a cãror raza se aflã terenul/ferma/gospodãria.