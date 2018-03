Fãrã acte, nu primesti subventia pentru comercializarea lânii!

vineri, martie 23, 2018, 3:00

Crescãtorii de ovine vor primi subventia pentru comercializarea lanii doar dacã depun actele doveditoare la Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui. Este vorba despre documentele justificative ce atestã comercializarea productiei de lanã obtinutã in anii 2017 in 2018. Documentele se pot depune la DAJ panã in data de 1 iulie 2018. Acestea sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare din care sã rezulte cantitatea de lanã comercializatã. DAJ Vaslui a transmis o adresã la cei 343 de oieri inscrisi in program, prin care sunt informati cu privire la obligatiile pe care le au. De asemenea, institutia a informat si administratorul centrului de colectare a lanii care sunt conditiile ce trebuie indeplinite in cadrul programului guvernamental. Valoarea sprijinului financiar reprezentand ajutor de minimis, care se va acorda beneficiarilor inregistrati in program, este de 1 leu/kilogramul lanã comercializatã. Schema de ajutor de minimis se acordã crescãtorilor de animale care isi desfãsoarã activitatea in domeniul cresterii ovinelor. Este vorba despre persoanele fizice care detin atestat de producãtor, valabil panã la data plãtii ajutorului de minimis, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale si persoanele juridice cu activitate in domeniu. SC Eurobusiness 83 SRL Sibiu, punct de lucru Tutova este centrul de colectare a lanii de pe raza judetului Vaslui.