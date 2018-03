Expozitii, lansãri de carte si spectacole artistice dedicate Centenarului Marii Uniri

joi, martie 8, 2018, 3:00

Luna martie va fi pentru vasluieni o perioadã extrem de încãrcatã din punct de vedere cultural. Evenimentele sunt dedicate Centerarului Marii Uniri de la 1918, iar organizatorii vor încerca sã valorifice tot ce tine de identitatea românescã. În perioada 31 martie – 1 aprilie va avea loc expozitia „Ouã încondeiate si icoane”, care cuprinde o lansarea unui CD cu cântece de cãtãnie, o expozitie de fotografie si un spectacol artistic. Alte activitãti se vor desfãsura la Stãnilesti, Husi, Vaslui si Dãnesti.

În perioada 31 martie1 aprilie, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT) Vaslui ca organiza o nouã editie a expozitiei ‘Ouã incondeiate si icoane’. Expozitia atelier, cu vanzare, se va desfãsura in locatia de la Silver Mall Vaslui. Lucian Onciu, directorul CJCPCT Vaslui, a spus cã in cadrul evenimentului vor avea loc trei actiuni. Este vorba despre o expozitie de fotografie, o lansare a unui CD cu cantece de cãtãnie si un spectacol artistic sustinut la data de 1 aprilie de Grupul ‘Trei parale’. ‘În anotimpul rece, am luat decizia ca toate evenimentele sã se desfãsoare la Silver Mall. Sãrbãtorile de Paste din acest an sunt mai devreme si este posibil sã fie un disconfort termic dacã am avea actiunile in aer liber. Panã la jumãtatea lunii aprilie, toate actiunile vor fi organizate in interior’, a spus Lucian Onciu. În cadrul conferintei de presã, profesorul Dan Ravaru a prezentat cateva din actiunile din martie dedicate centenarului. În data de 23 martie, la Stãnilesti, 26 martie, la Husi, si 27 martie, la Vaslui, va avea loc lansarea a douã cãrti. O altã actiune va avea loc la Dãnesti, loc in care in Primul Rãzboi Mondial a fost refugiatã Ecaterina Teodoroiu. ‘Pe plan national, lucrurile legate de Centenar merg foarte slab, dar noi trebuie sã facem tot ce putem in judetul nostru. În actiunile noastre vom face apel la tot ce este patriotic, la tot ce tine de identitatea romanescã. Factorii cu rãspundere in promovarea creatiei populare locale au pus la punct o strategie pe urmãtorii cinci ani. Pe langã culturã, vrem sã promovãm si judetul Vaslui. Am ajuns ca Europa sã radã de Romania iar Romania sã radã de Vaslui. Sunt lucruri multe inventate despre judetul Vaslui. Dacã ar fi publicate in presã si lucruri despre personalitãtile locale, acest lucru ar rãzbate mai departe. Am fãcut lansãri de carte, simpozioane, avem 10 muzee sãtesti, dar nu se intereseazã nimeni de nimic. Ar trebui sã aparã si aceste lucruri, pentru cã se ajunge sã iti fie rusine cã esti din Vaslui’, a spus Dan Ravaru.