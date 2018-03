Expozitia «Bârladul – capitalã militarã», vernisatã la Bucuresti

marți, martie 13, 2018, 3:00

Miercuri, la ora 11.00, la Muzeul Militar National „Regele Ferdinand I”, din Bucuresti, va avea loc vernisarea expozitiei de fotografie documentarã „BÂRLADUL – CAPITALÃ MILITARÃ (noiembrie 1916 – martie 1917)”. Aceasta reprezintã una din activitãtile cuprinse într-un amplu proiect initiat de Scoala Gimnazialã „Iorgu Radu” Bârlad, intitulat „România la întâlnirea cu Centenarul. Bârladul în Marele Rãzboi”, lansat cu prilejul primei activitãti intitulatã BERTHELOT SI BÂRLADUL, desfãsuratã la sediul scolii mentionate, în data de 16 octombrie 2017, si care s-a bucurat de un real succes. Coordonatorul proiectului este prof. Marcel Proca, vicepresedintele Societãtii de Stiinte Istorice – Filiala Bârlad.

Manifestarea de maine este organizatã de Muzeul Militar National ‘Regele Ferdinand I’ Bucuresti, Asociatia Nationalã Cultul Eroilor ‘Regina Maria’ si Cercul Militar Barlad. Programul activitãtii initiate de Asociatia Nationalã Cultul Eroilor ‘Regina Maria’, intitulatã ‘CENTENARUL UNIRII – Reflectii Culturale’, va cuprinde: intre orele 11.00 si 11.20, vernisajul expozitiei ‘RÃZBOIUL REÎNTREGIRII PRIN EXPRIMÃRI ARTISTICE’, compusã din Fotoexpozitia ‘Barladul – capitalã militarã (noiembrie 1916-martie 1917)’, organizatã de Cercul Militar Barlad, ‘Secvente ale rãzboiului reintregirii reflectate in artã’ – expunere a Muzeului Militar National. De la 11.00 la 12.00, are loc decernarea premiilor ‘DRAGALINA’, a IV-a editie, de cãtre Asociatia Nationalã Cultul Eroilor ‘Regina Maria’. În intervalul orar 12.00-12.30, are loc lansarea publicatiei ‘ROMANIA EROICÃ’, nr. 55/2017, a Asociatiei Nationale Cultul Eroilor ‘Regina Maria’. Activitatea se va desfãsura la sediul Muzeului Militar National (Pavilionul B), din str. Mircea Vulcãnescu, nr. 125- 127.

Un proiect cu certe valente educative

Apropierea Centenarului Marii Unirii reclamã intreprin – derea unor eforturi sustinute in vederea marcãrii unui secol de la momentul fast al unirii tuturor teritoriilor locuite de romani intr-un singur stat. În acest context proiectul educativ judetean ‘Romania la intalnirea cu Centenarul. Barladul in Marele Rãzboi’ si-a propus organizarea de diferite manifestãri de celebrare a Centenarului si de subliniere a rolului si importantei urbei noastre in realizarea Romaniei Mari, proiectul plecand de la ideea de a promova, in randul elevilor si comunitãtii locale, cunoasterea istoriei nationale in conexiune directã cu cea localã. Activitãtile se vor desfãsura pe parcursul anului scolar 2017-2018 si 2018-2019 cuprinzand mai multe simpozioane si expozitii de fotografie documentarã la sediul unor institutii reprezentative pentru comunitatea barlãdeanã. Prima manifestare – intitulatã BERTHELOT SI BARLADUL – din acest amplu proiect, initiat de Scoala Gimnazialã ‘Iorgu Radu’, a avut loc in data de 16 octombrie 2017 la sediul acesteia si s-a bucurat de un real succes. A doua manifestare de amploare a avut loc la Cercul Militar Barlad (22 octombrie 2017) cuprinzand un Simpozion si o expozitie de fotografie documentarã BARLADUL – CAPITALÃ MILITARÃ (noiembrie 1916 – martie 1917). Tematica abordatã in cadrul simpozionului a fost rolul si importanta prezentei in Barlad a Marelui Cartier General al Armatei Romane si ale altor institutii de comandã militare romanesti si strãine; iar la Zorleni a regelui Ferdinand I Întregitorul – comandantul Frontului Romanesc – si a Marelui Cartier Regal cu implicatiile sale nationale si internationale. Expozitia itinerantã ce cuprinde un numãr de peste 50 de fotografii documentare a fost organizatã de profesorul Marcel Proca, cel care a descoperit fotografiile si a identificat data si locul realizãrii lor de Serviciul fotografic al Armatei Romane (decembrie 1916, Barlad). Se remarcã in cadrul acesteia fotografii de o valoare istoricã deosebitã ce atestã prezenta la Barlad a celor mai importante personalitãti militare romanesti si strãine, ele reprezetand instantanee luate in Piata Domneascã si in fata Scolii Normale – sediul Marelui Cartier General romanesc si rusesc (pentru trupele aflate pe teritoriul Romaniei), precum si al Misiunii Militare Franceze – comandatã de cunoscutul general francez Henri Berthelot. De asemenea sunt si imagini inedite cu Regele Ferdinand I decorand ofiteri de aviatie pe aerodromul militar din Barlad in vara anului 1917 si altele ce atestã, in premierã, prezentã unui lagãr de prizonieri de rãzboi in localitate. Pe data 28 noiembriea 2017 avut loc la Cercul Militar Barlad vernisarea expozitiei de creatii plastice ale elevilor intitulatã ‘Romania la intalnirea cu Centenarul’, editia a I-a, 2017 avand drept scop marcarea Centenarului Primului Rãzboi Mondial, a Marii Uniri si a Zilei nationale. Totodatã a fost lansatã o campanie de donatii de cãrti, intitulatã ‘LA CEAS ANIVERSAR – O CARTE PENTRU BASARABIA’, in beneficiul unitãtilor de invãtãmant din Cahul – Republica Moldova, sub lozinca: Citim impreunã! Sãrbãtorim impreunã! Cãrtile vor putea fi donate la Centrul zonal de distributie a manualelor de la Scoala Gimnazialã ‘Iorgu Radu’, Biblioteca ‘Stroe S. Belloescu’ si Cercul Militar Barlad. Aceastã activitate se va desfãsura, intr-o primã etapã, panã pe 9 aprilie 2018 cand se implinesc 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. În continuarea activitãtilor dedicate Centenarului pe 21 ianuarie 2018 fost vernisatã o nouã expozitie de fotografie documentarã, cu prilejul lansãrii cãrtii Barladul si Marele Rãzboi, autor prof. Marcel Proca. Activitãtile din cadrul proiectului ,,Romania la intalnirea cu Centenarul. Barladul in Marele Rãzboi’ s-au inscris in lista de activitãti dedicate Centenarului Primului Rãzboi Mondial si Marii Uniri organizate in urbea noastrã si au fost organizate in colaborare de: Primaria si Consiliul Local Municipal Barlad, Societatea de Stiinte Istorice – Filiala Barlad, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ‘Elena Cuza’ Barlad, Cercul Militar Barlad, Colegiul Tehnic ‘Al. I. Cuza – Barlad’, Biblioteca Municipalã ‘Stroe S. Belloescu si celelalte institutii partenere in cadrul proiectului.