Exporturi mai mari, importuri si mai mari

vineri, martie 9, 2018, 3:00

În luna decembrie 2017, indicele productiei industriale din judetul Vaslui a inregistrat valoarea de 107,9%, ceea ce indicã o crestere a activitãtii industriale fatã de luna decembrie a anului precedent. Exporturile de bunuri, la nivelul judetului Vaslui, au fost, in luna octombrie 2017, in valoare de 14.912 mii euro, cu 9,3% mai mari fatã de perioada similarã din anul precedent (13.637 mii euro). Produsele industriale reprezentative in total exporturi rãman materiile textile si articole din acestea, cu 5.209 mii euro (4.858 in perioada similarã din 2016), si masini, aparate si echipamente electrice, cu o valoare de 3.221 mii euro. Importurile de mãrfuri derulate in luna octombrie 2017 au fost in valoare de 12.322 mii euro, cu 18,2% mai mari decat in perioada similarã din anul 2016 (10.427 mii euro). Predominã la importuri materiile textile si articole din acestea, cu 2.848 mii euro, si metale comune si articole din aceste,a cu o valoare a importurilor de 1.610 mii euro. Dintre partenerii judetului Vaslui in comertul international se detaseazã, prin valori absolute si prezentã constantã, Italia, Germania,Franta, Marea Britanie si Olanda (export), respectiv Italia, Germania, Republica Moldova, Bulgaria si Franta (import). Italia se detaseazã prin valoarea mare (46.375 mii euro) a exporturilor efectuate de firmele din judetul Vaslui. Urmeazã Germania (18.046 mii euro) si Franta (13.574 mii euro). Si in cazul importurilor, Italia este principalul partener de comert (36.523 mii euro) al firmelor vasluiene, ea fiind urmatã la distantã de Germania (15.996 mii euro) si Republica Moldova (7.499 mii euro mii euro).