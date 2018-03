Explozie de noi cazuri de persoane cu dizabilitãti, în Vaslui!

joi, martie 29, 2018, 3:00

Municipiul Vaslui are tot mai multe persoane încadrate într-un grad de handicap. Din cele 2.826 persoane cu dizabilitãti înregistrate la 31 decembrie 2017, 1.508 au un grad de handicap accentuat. Doar anul trecut, Directia de Asistentã Socialã Vaslui a efectuat 2.824 de anchete sociale în vederea încadrãrii într-un grad de handicap. În semestrul al II-lea din 2017, pentru asistentii personali si plata indemnizatiei persoanelor cu handicap s-au achitat peste 5,8 milioane de lei.

Directia de Asistentã Socialã (DAS) din cadrul Primãriei Vaslui va prezenta, astãzi, in sedinta Consiliului Local (CL), raportul de activitate al asistentilor persoanali ai persoanelor cu handicap pe semestrul al II-lea din 2017. La sfarsitul anului 2017, la nivelul municipiului resedintã de judet erau inregistrate 2.826 persoane cu dizabilitãti, din care 2.448 adulti si 378 de minori. Din umãrul total de persoane cu dizabilitãti, 911 persoane (713 – adulti si 198 minori) au un grad de handicap grav, in timp ce 1.508 persoane (1.445 adulti si 63 minori) au un grad de handicap accentuat. Restul persoanelor cu dizabilitãti sunt inregistrate cu grade de handicap mediu si usor. În ultimii ani, numãrul persoanelor cu dizabilitãti a crescut constant, de la 2.421 persoane, in anul 2014, la 2.553 persoane, in 2015, pentru ca numãrul sã creascã la 2.705, in anul 2016. Practic, in ultimii patru ani, randurile persoanelor cu dizabilitãti sau ingrosat cu 405 noi cazuri. De altfel, in semestrul al II-lea din 2017 numãrul cazurilor de persoane cu deficiente a crescut cu 36, comparativ cu semestrul I al aceluiasi an.

Avalansa de anchete sociale

Potrivit legislatiei in vigoare, DAS Vaslui efectueazã anchetele sociale pentru completarea documentatiei necesare evaluãrii complexe in vederea incadrãrii in grad de handicap de cãtre Comisia de Evaluare. În acest sens, in cursul anului trecut, DAS Vaslui a realizat 2.292 de anchete sociale, necesare pentru completarea documentatiei in vederea evaluãrii cazurilor de Comisia de Evaluare a Perosanelor Adulte cu Handicap. De asemenea, directia a realizat 532 de anchete sociale pentru completarea documentatiei in cazul copiilor cu dizabilitãti in vederea revizuirii certificatelor de incadrare in caz de handicap de cãtre Comisia pentru Protectia Copilului. Tot in cursul anului trecut, DAS Vaslui a efectuat 120 de anchete sociale pentru dosarele de obtinere a pensiei de invaliditate. Numai in a doua jumãtate a anului trecut, s-au instrumentat in cadrul DAS Vaslui 116 dosare noi, din care 104 beneficiari au optat pentru acordarea indemnizatiei lunare, iar 12 beneficiari au solicitat angajarea de asistent persoanal.

Plati de milioane

Potrivit prevederilor legale in vigoare, persoanele cu deficiente grave pot solicita o indemnizatie lunarã sau un asistent personal din partea cãruia sã beneficiaze de asistentã de ingrijire la domiciliu 8 ore/zi, 40 ore/sãptãmanã. DAS Vaslui este institutia responsabilã la nivelul municipiului cu angajarea asistentilor persoanali, instruirea acestora si plata drepturilor financiare cuvenite. Anul trecut, DAS Vaslui a intocmit dosarele de angajare pentru 12 asistenti personali. Pentru asigurarea drepturilor salariale in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2017, pentru o medie lunarã de 165 asistenti persoanali, s-au efectuat plãti de 2.135.444 lei. Tot in semestrul al II-lea a anului trecut, s-au inregistrat 104 cereri pentru acordarea indemnizatiei lunare si 68 de incetãri a acestui drept. Suma totalã utilizatã pentru asigurarea indemnizatiei lunare in perioada iulie – decembrie 2017, pentru o medie de 530 dosare de indemnizatie a fost de 3.742.590 lei.