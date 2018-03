Exercitiu tactic: incendiu la Complexul de Servicii pentru Copilul cu Handicap

miercuri, martie 21, 2018, 3:00

Ieri, începând cu ora 11.35, Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã „Podul Înalt” Vaslui a efectuat un exercitiu de cooperare cu forte si mijloace în teren, cu tema „Activitatea fortelor si mijloacelor inspectoratului pentru stingerea unui incendiu produs la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap.

Potrivit scenariului exercitiu – lui, ieri, la 11.35, s-a primit prin apelul unic de urgentã 112, anuntarea unui incendiu produs intr-o incãpere al Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap, unde, din primele informatii, mai multe persoane erau intoxicate cu fum. În urma apelului unic de urgentã 112, inspectorul sef al ISU Vaslui, colonel Ghiorghe Blagoci, a dispus timiterea in faza initialã a urmãtoarelor forte: 3 autospeciale cu apã si spumã, o autospecialã transport victime multiple, o autospecialã de interventie si comandã. În sprijin, au fost directionate forte din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui. Pe fondul initierii incendiului, concomitent cu salvarea victimelor, o victimã a avut nevoie de ingrijiri la fata locului. Exercitiul a avut ca obiectiv general verificarea timpului de reactie si a posibilitãtilor tehnice de interventie ale fortelor si mijloacelor tehnice conform registrului de capabilitãti, precum si pregãtirea institutiilor care trebuie sã intervinã in cazul unei situatii de urgentã create. Dupã interventia fortelor de interventie, personalul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap a fost instruit privind interventia personalului pe locul de muncã, in cazul producerii unei situatii de urgentã, la nevoie. Actiunea s-a incheiat cu o analizã a modului si capacitãtii de interventie in cazul producerii unei astfel de situatie, concluzia fiind cã fortele participante au demonstrat ca pot gestiona corect si coerent o situatie de urgentã de o asemenea anvergurã.