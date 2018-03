Evaluarea psihosomaticã a copiilor a fost prelungitã cu o zi

miercuri, martie 28, 2018, 3:00

La sfarsitul sãptãmanii trecute, ninsorile abundente si viscolul puternic au dus la suspendarea cursurilor in toate unitãtile scolare in mai multe judete, iar in altele, cum este si cazul judetului Vaslui, doar partial, vineri, cursurile fiind suspendate doar dupã amiazã. Acest lucru a afectat si inscrierea copiilor la clasa pregãtitoare pentru anul scolar 2017 – 2018, in special pentru cã 23 martie era ultima zi a perioadei de evaluare psihosomaticã a copiilor. Este vorba de copiii care fie implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018, ai cãror pãrinti doresc sã-i inscrie in noul an scolar in clasa pregãtitoare, fie de cei care implinesc aceastã varstã inainte de 31 august, dar pãrintii, din motive intemeiate, incã nu vor sã-i inscrie la scoalã. În aceste conditii, Ministerul Educatiei a stabilit ca evaluarea psihosomaticã a copiilor sã continue si luni, 26 martie, de cãtre Centrul Judetean de Resurse si Asistentã Educationalã (CJRAE) Vaslui. Evaluarea psihosomaticã se realizeazã in prezenta pãrintelui sau tutorelui care a solicitat acest lucru, iar cererile in acest sens sunt furnizate de centrele de evaluare si sunt completate in ziua evaluãrii copilului.