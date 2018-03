Elevii vasluieni, încurajati sã îmbrãtiseze o carierã în cadrul Fortelor Aeriene Române

joi, martie 22, 2018, 3:00

Campania de promovare a carierei militare în cadrul Fortelor Aeriene Române a ajuns la Vaslui. Elevii de-a XI-a si a XII-a vor primi de la profesionisti ãn domeniu informatii cu privire la oferta educationalã a învãtãmântului militar de aviatie si aspecte legate de viata pilotilor si a militarilor din Fortele Aeriene. În functie de conditiile meteorologice, douã aeronave IAR 99 Soim ale Bazei 95 Aerianã Bacãu vor survola spatiul aerian al municipiului Vaslui.

Fortele Aeriene Romane organizeazã campania de promovare a carierei militare, joi, 22 martie 2018, la Centrul Judetean de Resurse si Asistentã Educationalã din Vaslui, in intervalul orar 13.00-15.00. La eveniment vor participa elevii clase lor a XI-a si a XII-a din cadrul Colegiului Economic ‘Anghel Ruginã’, liceelor teoretice ‘Mihail Kogãlniceanu’ si ‘Emil Racovitã’, Liceului ‘Stefan Procopiu’ si Liceului Tehnologic ‘Ion Mincu’, care vor afla detalii privind oferta educationalã a invãtãmantului militar de aviatie si aspecte legate de viata pilotilor si a militarilor din Fortele Aeriene, oferite de reprezen tanti ai Academiei Fortelor Aeriene, Scolii Militare de Maistri Militari si Subofiteri si ai Scolii de Aplicatie pentru Fortele Aeriene, alãturi de militari din cadrul Bazei 95 Aeriene. Programul activitãtii cuprinde si vizitarea unui stand al ofertei educationale. Campania de promovare a carierei militare in cadrul Fortelor Aeriene Romane se desfãsoarã in perioada 19-28 martie 2018, in opt municipii resedintã de judet – Targoviste, Cãlãrasi, Slobozia, Vaslui, Botosani, Focsani, Cluj-Napoca si Baia Mare. Evenimentul este organizat de Statul Major al Fortelor Aeriene, in colaborare cu Directia Management Resurse Umane si inspectoratele scolare din cele opt localitãti.