Elevi mai putini, profesori si mai putini!

vineri, martie 9, 2018, 3:00

Numãrul din ce în ce mai mic a copiilor de vârstã scolarã duce nu doar la închiderea unor unitãti de învãtãmânt sau comasarea altora, dar si la reducerea normelor cadrelor didatice în alte scoli. Deja, ISJ Vaslui a anuntat cã, de anul scolar viitor, 8 învãtãtori si 6 profesori, dintre care 4 de liceu, vor avea parte de restrângere de activitate. Ei vor avea norme complete doar dacã vor reusi sã se transfere la alte unitãti scolare.

Scãderea accentuatã de la an la an a copiilor de varstã scolarã, cauzatã atat de natalitarea tot mai micã, cat si de plecãrile masive in strãinãtate, afecteazã invãtãmantul vasluian. În anul scolar 2016-2017, reteaua scolarã a judetului Vaslui a fost constituitã din 153 unitãti cu personalitate juridicã, fiind cuprinsi in invãtãmantul de masã un total de 68.225 elevi. În actualul an scolar, numãrul elevilor este cu peste 2.000 mai mic, fiind cuprinsi in planul de scolarizare in acest an putin peste 66.000 de elevi care invatã in 3.252 de clase. Trebuie spus cã anul scolar 2017 – 2018 a debutat cu desfiintarea a 6 grãdinite si 11 scoli primare in mediul rural, din cauza lipsei efectivelor minime de copii la grupã, fiind reinfiintate doar douã grãdinite. Situatia se va inrãutãti in anul scolar viitor, 2018 – 2019, cand, la nivel de judet, sunt propuse a fi inchise alte 12 grãdinite si 12 scoli, din acelasi motiv. Mai grav, va creste numãrul copiilor care, din cauza efectivelor reduse din fiecare clasã, vor fi nevoiti sã invete in regim simultan. ßÎn ultimii cinci ani populatia scolarã a scãzut cu 12.582 de elevi, mai multe unitãti scolare trebuind sã fie inchise din cauza numãrului prea mic de elevi, iar in alte cazuri s-a procedat la comasãri de scoli ori la predarea in regim simultan. Pentru anul scolar 2018-2019, la nivelul judetului Vaslui sunt propuse la invãtãmantul primar un numãr de 393 de clase in regim simultan, din totalul de 1.072 de clase. La invãtãmantul gimnazial s-au propus un numãr de 53 de clase in regim simultan din totalul de 818 clase’, declara Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui, la o intalnire pe tema comasãrii scolilor desfasuratã la initiativa Prefecturii Vaslui. Efectele scãderii numãrului de elevi se repercuteazã si asupra cadrelor didactice, an de an fiind efectuate restrangeri de activitate. Pentru noul an scolar, ISJ Vaslui a anuntat deja lista cadrelor didactice care vor suferi restrangeri de activitate din cauza scãderii cifrei de scolarizare la unitãtile la care predau sau cresterii numãrului de clase cu predare in regim simultan. Este vorba de 8 invãtãtori, care activeazã in prezent la scoli primare sau gimnaziale din Fruntiseni, Albesti, Popeni, Suletea, Averesti, Grivita, Muntenii de Sus sau Barlad, invãtãtori care, practic, vor rãmane fãrã catedre. Alãturi de ei, pe listã se aflã si 6 profesori, dintre care 4 de liceu, si care predau materii ca matematica, fizica, geografia, limba francezã ori agriculturã. Lipsa elevilor va afecta chiar si unul dintre cele mai mari licee din judet, Liceul Tehnologic ßIon Mincu’ din Vaslui, care va pierde doi profesori. Trebuie tinut cont si de faptul cã aceste restrangeri de activitate se fac in conditiile in care oricum mai multe cadre didactice vor iesi din sistem, prin pensionare. Singura sansã a celor afectati de aceste restrangeri de a rãmane in invãtãmant este fie de a incerca transferul ori detasarea in interesul invãtãmatului la o altã unitate, fie, in cazul profesorilor, de a accepta o normã diminuatã, cu reducerea corespunzãtoare a salarizãrii.