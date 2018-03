E oficial: sindicatele boicoteazã simularea Evaluãrii Nationale!

luni, martie 5, 2018, 3:00

Simulãrile Evaluãrii Nationale, care ar trebui sã înceapã astãzi, nu vor avea loc în multe dintre unitãtile de învãtãmânt vasluiane, fiind boicotate de cadrele didactice membre de sindicat. Decizia boicotului a fost luatã si anuntatã la nivel national, principalele revendicãri ale sindicalistilor fiind de naturã salarialã, respectiv faptul cã „grila de salarizare pentru personalul din învãtãmânt prevãzutã de Legea – cadru nr. 153/2017 nu a fost negociatã, ci impusã de actuala Putere”, asa cum se aratã într-un comunicat al FSLI. De mentionat cã aceastã formã durã de protest vine imediat dupã majorarea cu 20%, de la 1 martie, a salariilor profesorilor, a doua majorare salarialã din acest an.

În ciuda unor importante majorãri salariale in acest an, cu 25%, de la 1 ianuarie, pentru acoperirea trecerii contributiilor de la angajator la angajat, si o alta cu 20%, incepand cu 1 martie, majorare reflectatã direct in salariul profesorilor, sindicatele din invãtãmant nu sunt multumite si continuã protestele anuntate. Într-un comunicat postat vineri, 2 martie, Colegiul National al Liderilor Federatiei Sindicatelor Libere din Învãtãmant solicitã membrilor de sindicat si in special cadrelor didactice implicarea in protestele colective propuse: boicotarea simulãrilor la examenele de evaluare nationalã si de bacalaureat, neinscrierea in comisiile pentru organizarea si desfãsurarea examenelor nationale de evaluare si de bacalaureat, precum si participarea, dacã situatia o va impune, la o grevã generalã. Primele actiuni de protest vor demara chiar astãzi, prin boicotarea simulãrii examenului de Evaluare Nationalã, sustinutã de elevii de clasa a VIII-a in vederea verificãrii cunostintelor acumulate in vederea pregãtirii adevãratului examen in vederea admiterii la licee. Atat prof. Sorin Tiplea, liderul Sindicatului Didactica Vaslui, cat si prof. Mircea Marinescu, liderul Sindicatului ‘Tutova’ Barlad, sperã ca la protest sã ia parte cat mai multi profesori, chiar si dintre cei care nu sunt membri de sindicat, pentru ca boicotarea simulãrii sã se facã in cat mai multe unitãti de invãtãmant. ‘Sperãm ca, astfel, sã atragem atentia factorilor responsabili cu privire la situatia cadrelor didactice si a celor auxiliare din invãtãmant si, in general, la starea invãtãmantului din Romania. Am consultat membrii de sindicat si, in marea lor majoritate, siau exprimat consimtãmantul cu privire, in primã fazã, la boicotarea simulãrilor examenelor de Evaluare Nationalã si a Bacalaureatului si, dacã va fi nevoie, la celelalte mãsuri de protest anuntate de FSLI’, a declarat prof. Sorin Tiplea, liderul Sindicatului Didactica Vaslui. În ceea ce priveste cadrele didactice, dupã majorarea de 25% de la inceputul anului, reflectatã intr-o crestere a veniturilor nete a profesorilor cu circa 4%, noua majorare salarialã, care se aplicã de la 1 martie, a aduce o crestere a veniturilor nete cu 20%. Astfel, un profesor cu 25 de ani vechime si gradul didactic 1, care la sfarsitul lui 2017, avea un salariu net de 2.454 lei, (3.497 lei brut), iar in luna ianuarie, de 2.557 lei, (4.371 lei brut) va avea, incepand cu 1 martie, un salariu net de 3.068 lei, (5.246 lei brut) la care se adaugã sporurile, inclusiv cel de vechime. În cazul unui profesor debutant, salariul net al acestuia a crescut de la 1.738 lei, (2.453 lei brut) in decembrie 2017, la 1.809 lei, (3.066 lei brut) in ianuarie 2018 si va fi, incepand cu luna martie, de 2.153 lei, respectiv 3.680 lei brut. Conform datelor prezentate de Ministerul Muncii, salariul unei educatoare cu o vechime de 40 de ani a cunoscut urmãtoarea evolutie: decembrie 20173.057 lei brut, 3.946 lei brutianuarie 2018 si, 4.736 lei, incepand din luna martie.

La bani marunti, la propriu si la figurat

Aceste majorãri nu sunt insã considerate de cãtre liderii sindicatelor din invãtãmant suficiente pentru renuntarea la proteste. ‘Grila de salarizare pentru personalul din invãtãmant prevãzutã de Legeacadru nr. 153/2017 nu a fost negociatã, ci impusã de actuala Putere, ajungandu-se astfel ca, pe o scarã de la 1 la 12, cadrele didactice sã aibã coeficienti de ierarhizare cuprinsi intre 1,64 si 2,76. La momentul elaborãrii legiicadru de salarizare, nu s-a discutat public despre transferul contributiilor de la angajator la angajat. Aceastã mãsurã a fost adoptatã dupã aprobarea Legii nr. 153/2017 si a condus la cresterea poverii fiscale pe care trebuie sã o suporte angajatul si, implicit, diminuarea veniturilor salariale incasate. Guvernul Romaniei nu a acceptat ca reincadrarea personalului didactic, dupã intrarea in vigoare a Legii nr. 153/2017, sã se facã prin inmultirea coeficientului de ierarhizare corespunzãtor fiecãrei functii cu salariul minim brut pe tarã garantat in platã. Guvernul nu doreste sã adopte un act normativ care sã permitã calculul sporurilor si indemnizatiilor la salariul de bazã majorat, acestea fiind calculate in raport de salariul de bazã din luna decembrie 2016. Nu se acceptã solicitarea FSLI de a se institui, prin lege, dreptul cadrelor didactice de a se pensiona, la cerere, cu 3 ani inainte de implinirea varstei standard, fãrã diminuarea cuantumului pensiei. Inspectoratele scolare, somate de Ministerul Educatiei Nationale, constrang conducerile unitãtilor de invãtãmant sã ia mãsuri abuzive in ceea ce priveste acordarea unor drepturi: neacordarea reducerii normei didactice de predare cu douã ore, pentru personalul didactic care are gradul didactic I si o vechime de peste 25 de ani; neplata orelor de educatie fizicã efectuate de invãtãtori; diminuarea cuantumului salariilor care se cuvin educatorilor, profesorilor pentru invãtãmant presc olar, invãtãtorilor si profesorilor pentru invãtãmant primar care sunt incadrati, la cumul, pe un al doilea post didactic; neplata orelor efectuate de personalul din invãtãmant care suplineste personalul aflat in concediu medical etc. Personalul nedidactic, inclusiv cel din inspectoratele scolare, nu beneficiazã de majorarea de 20% a salariilor de bazã si a sporurilor, de la data de 1 martie 2018’, sunt nemultumirile sindicalistilor, prezentate in comunicatul FSLI de vineri, 2 martie.