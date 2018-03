Doar 965 de vasluieni mai sunt asigurati facultativ la sistemul de pensii

joi, martie 1, 2018, 3:00

Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui mai are in portofoliu 965 asigurati pe bazã de contract de asigurare. Anul trecut, au fost incheiate 574 contracte de asigurare si au fost reziliate 618. ‘Noi popularizãm avantajele asigurãrii facultative pe bazã de contract de asigurare folosind toate canalele de comunicare. Postãm pe site-ul institutiei noastre, facem prezentãri in mass-media locale, la afisajul de la sediul CJP sau intalnirile cu asiguratii din judet’, a spus Bogdan Isabel, directorul CJP Vaslui. Din luna ianuarie 2018, contributia lunarã minimã pentru contractele de asigurare socialã este de 346 lei. Se pot asigura in sistemul public de pensii, facultativ, pe bazã de contract de asigurare socialã avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoanã care doreste sã se asigure, respectiv sã isi completeze venitul asigurat. Aceastã modalitate de asigurare a fost introdusã tocmai pentru a da posibilitatea celor care nu au stagiul de cotizare necesar pentru inscrierea la o anumitã categorie de pensie, potrivit Legii nr. 263/2010, sã isi completeze vechimea in muncã si, de asemenea, pentru a da posibilitatea persoanelor interesate sã isi suplimenteze venitul asigurat.