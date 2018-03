Din cauza pierderilor, Termprod închide mai multe centrale termice

miercuri, martie 28, 2018, 3:00

SC Termprod SA Vaslui îsi va prezenta bugetul pe 2018 în plenul Consiliului Local. Societatea de termoficare mizeazã pe realizarea unor venituri în sumã de 1.527 mii lei. Din cauza pierderilor înregistrate în iarna trecutã, Termprod Vaslui va închide patru centrale termice, urmând ca toti consumatorii sã fie înstiintati cu privire la sistarea furnizãrii energiei termice. Personalul care deservea aceste puncte de lucru va fi disponibilizat.

Consiliul Local (CL) Vaslui va aproba in sedinta ordinarã din aceastã sãptãmanã bugetul de venituri si cheltuieli pe 2018 al SC Termprod SA. La elaborarea bugetului s-a avut in vedere sursele de venituri si baza legalã a incasãrii lor, nivelul preturilor avute in vedere la elaborarea bugetului, contractele de furnizare a energiei termice, consumurile unitare de resurse umane, ma terii prime, piese de schimb, combus – tibil, luate in calcul la fundamentarea pretului de productie. De asemenea, s-a urmãrit armonizarea proiectuui de buget cu prevederile cuprinse in bugetul local al municipiului Vaslui pe anul 2018, la capitolul subventii pentru diferenta de pret a energiei termice. Veniturile totale preconizate a fi realizate in acest an, fãrã TVA, sunt in sumã de 1.527 mii lei, iar cheltuielile totale necesare se ridicã la suma de 1.515 mii lei. La finalul anului, conducerea SC Transurb estimeazã un profit contabil de 11 mii lei. La venituri, se prognozeazã cã in trimestrele I si IV se va produce si furniza energie termicã in valoare de 1.271 mii lei, iar in trimestrele II si III se vor obtine venituri din activitãti de exploatare, lucrãri de constructii (dezafectare) si salubritate efectuate la terti de 254 mii lei. Cheltuielile vor acoperi costul gazelor naturale (749 mii lei), apã (32 mii lei), energie electricã (13 mii lei), cheltuieli cu materiale consumabile (12 mii lei), cheltuieli cu salariile (462 mii lei), bonusuri – tichete cadou (4,5 mii lei) etc.

Centrale închise

În urma analizei centrelor de cost pe locurile de consum in functiune in iarna 2017 – 2018, se constatã cã CT 13 Decembrie 2 – PT Spital, CT bloc nr. 311, CT bloc nr. 363, CT bloc nr. 220 functioneazã cu pierderi importante. ‘Pierderile inregistrare sunt reflectate negativ in activitatea financiarã a societãtii. Consumatorii bransati la sistemul de incãlzire centralizat din aceste zone urmeazã sã fie instiintati privind mãsura intreruperii furnizãrii energiei termice. Decizia este sprijinitã si de gradul relativ redus de incasare in zonele respective. Locurile de consum care genereazã pierderi vor fi trecute in conservare si scoase din concesiunea SC Termprod SA Vaslui’, se aratã in raportul la proiectul de hotãrare. Astfel, personalul care deservea repectivele centrale termice va fi diponibilizat si va primi indemnizatie de somaj. De asemenea, pentru lunile in care nu se furnizeazã energie termicã, societatea vizeazã o reducere a personalului.